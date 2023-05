«Se perdió el cielo»: Daniela Aránguiz saca suspiros con osada sesión de fotos

Daniela Aránguiz se ha visto en el centro de la noticia durante los últimos meses, esto luego de su polémico quiebre con Jorge Valdivia, el que incluso terminó con ella declarando en Fiscalía tras involucrar a Maite Orsini en el tema.

Es en este contexto que ahora la chiquilla está tratando de dejar todo eso atrás, compartiendo normalmente en sus redes sociales, donde ya supera los 880 mil seguidores, los que están más que atentos a todo lo que publica día a día.

Así es como ocurrió recientemente, luego de que subiera un coqueto video de una sesión de fotos que realizó, consiguiendo más de 21 mil me gusta y decenas de comentarios por parte de su público, los que no dudaron en asegurarle que está cada día más guapa, además de recordarle a su exesposo.

«Regia se perdió el cielo el mago»; «Se viene el baile del cesfam 2.0»; «Es mi idea o esta mujer está guapísima»; «Shakira eres tú?»; «Lo que se pierde el saco we…»; «Pucha que es leso Valdivia»; «Amo que seas tan femenina estás divina»; «Que mujer!!! diría Federico Valdivieso»; «El mago es ciego o weon» y «Regia por lo demás» es parte de lo que le dejaron a Daniela Aránguiz.

Daniela Aránguiz sobre Luis Mateucci

Hay que recordar que hace poquito la ex chica Mekano se vio en la noticia, luego de que Luis Mateucci asegurara que se aburrió de intentar tener algo más con ella. «Me cansé. Ella no puede tener una relación conmigo ni con nadie mientras esté pendiente de su ex», es parte de lo que señaló.

Frente a esto, es que Daniela Aránguiz salió a responderle, asegurando que «yo no me siento preparada para tener una relación con nombre, estable, con nadie y se lo dije a él en reiteradas ocasiones (…) Me encantó como amigo. Lamento mucho que él esté haciendo esto público y no pueda dejárselo para él».

«Tengo la mejor de la buena onda con Luis (…) Yo se le dije, se lo dejé muy claro, que no podía tener la relación que él me estaba ofreciendo porque yo todavía siento cosas por Jorge» agregó.