Daniela Aránguiz aclara dichos tildados de «clasistas» contra Faloon Larraguibel: «Solamente me estaba…»

Daniela Aránguiz sigue en el centro de la polémica. Esta vez, por una respuesta que dio tras los dichos de Faloon Larraguibel y que rápidamente generó polémica.

Todo comenzó en una reciente emisión de Fiebre de Baile. Ahí, Faloon fue consultada por su vínculo con la actual pareja de «Cuco» Cerda. Su respuesta fue directa: “En verdad, no tenemos muy buena relación. O sea, no nos vemos, no nos llevamos”.

Las palabras no pasaron desapercibidas. Daniela Aránguiz reaccionó y su comentario se viralizó en distintos medios y redes sociales.

“Yo vivo en Los Trapenses, la Faloon creo que vive en La Florida. No vamos a los mismos malls. Pero, obviamente, hemos compartido la casa de Kathy (la madre de los Cerda) con sus niños, incluso”, afirmó.

Daniela Aránguiz alza la voz tras polémicos dichos contra Faloon Larraguibel

La frase generó críticas. Por lo mismo, Aránguiz decidió alzar la voz en el programa Hay que decirlo de Canal 13.

“Vi muchos programas, fragmentos por Instagram. Vi mucho que me criticaron porque yo dije que no nos vemos porque ella vive en La Florida y yo en Los Trapenses. Quiero aclarar solamente esto”, explicó.

“Yo estaba hablando de distancias, no de barrios o de querer ofender a alguien. Yo me hago cargo de lo que digo”, continuó.

Asimismo, aclaró que no existió animo de discriminar: “Yo no quiero ofender a nadie. Solamente me estaba refiriendo a las distancias. Tengo amigas que viven en todos lados, mi mejor amiga vive en San Bernardo. Mi otra mejor amiga vive en Puente Alto. Tengo familia que vive en Ñuñoa, en Peñalolén”.

“Toda la vida yo viví en La Reina. No hablo como con querer discriminar a alguien por su barrio, sino que yo me refería a las distancias. Cuando uno vive muy lejos de la otra persona, se ve muy poco. Eso yo quise decir, no lo que ustedes quieran sacar de contexto o hacer entender o entender. Por el contrario. A mí no se me ha olvidado de dónde vengo, también lo quiero dejar claro”, concluyó la panelista de Sígueme.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google