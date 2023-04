El desahogo de Daniela Aránguiz por molestia de Luis Mateucci: «Todavía siento cosas por Jorge»

Luis Mateucci estuvo en el centro de la noticia la jornada de este jueves, luego de que diera una entrevista a Las Últimas Noticias, en la que se fue de tarro sobre los motivos que lo llevaron a terminar con la cercana relación que tenía con Daniela Aránguiz en el último tiempo.

«Me cansé. Ella no puede tener una relación conmigo ni con nadie mientras esté pendiente de su ex» comenzó señalando el ex chico reality argentino.

Siguiendo por esta línea, Luis Mateucci afirmó a LUN que «siempre fuimos amigos, pero ella sube cosas a su Instagram de su exesposo, como la carta que él le escribió o una revista donde titula La mujer del Mago», agregando: «Está pendiente todo el día de su ex, se cree todavía su mujer, entonces no puede andar conmigo. Lo está esperando y yo me cansé».

Daniela Aránguiz le responde a Luis Mateucci

Es en este contexto que, la propia Daniela Aránguiz decidió responderle al chiquillo, afirmando que de momento no tiene la intención de comenzar una relación con él y que no debió hacerle ilusiones.

«Yo no me siento preparada para tener una relación con nombre, estable, con nadie y se lo dije a él en reiteradas ocasiones (…) Me encantó como amigo. Lamento mucho que él esté haciendo esto público y no pueda dejárselo para él», señaló sobre Luis Mateucci.

Junto con lo que Daniela Aránguiz agregó: «Tengo la mejor de la buena onda con Luis (…) Yo se le dije, se lo dejé muy claro, que no podía tener la relación que él me estaba ofreciendo porque yo todavía siento cosas por Jorge», confesando que «Fue un error hacerle ilusiones».

«Yo estuve en una relación de 20 años. Dicen que uno se demora la mitad del tiempo de lo que duró una relación en superarla, así que a mí me quedan 10 años» señaló la panelista de Zona de Estrellas al mismo medio.