La tensión entre las concuñadas de la farándula no para. Esta vez, Daniela Aránguiz salió al paso para referirse directamente a Faloon Larraguibel, en medio de rumores.

Todo se reactivó luego de que Raimundo Cerda reconociera que tuvo algunos roces con la exchica Yingo durante los ensayos de Fiebre de Baile.

A esto se sumó un dato que encendió las alarmas: ambos se dejaron de seguir a través de redes sociales. Los rumores sobre un posible quiebre no demoraron en aparecer.

Daniela Aránguiz arremete nuevamente contra Faloon Larraguibel

En el programa «Sígueme», Daniela Aránguiz entregó su versión. De acuerdo a su relato, fue Faloon quien decidió eliminar a su pareja, y de pasadita, dejó de seguir también a Cuco Cerda y a la panelista.

“Rai no tiene nada que ver. Aquí las pataletas y los shows se los pega Faloon. Le dio una pataleta, un show de cabra chica a los 38 años”, afirmó sin filtro.

“Faloon tiene 10 años más que Rai, yo creo que ella es la que debiese comportarse como mujer grande. Tiene tres hijos, es una mujer, no una cabra chica”, continuó la ex chica reality.

Aránguiz defendió a Cerda: “Es un tongo de ella, y está bien que Rai no la vuelva a seguir. Si a ella le gusta hacer ese tipo de niñerías, que se aguante un rato. Rai es un cabro muy bueno, sano de cabeza, deportista, que no tiene que darle explicaciones a nadie”, lanzó.

Luego, cuestionó que el conflicto escalara a otros integrantes de la familia. “¿Sabes la pena de esta situación? Que involucras hasta al hermano. ¿Para qué dejas de seguir al José? A mí me da lo mismo, no me interesa ella ni ser su amiga, ni nada. Tengo millones de amigas”, expresó.

Finalmente, reveló que intentó bajar la tensión. Contó que hace unos días llamó a Faloon para aclarar diferencias, pero no obtuvo respuesta. Incluso le envió un audio. Sin embargo, al no lograr comunicación, decidió bloquearla.

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