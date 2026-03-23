Los rumores sobre una mala relación entre Faloon Larraguibel y Daniela Aránguiz volvieron a tomar fuerza. Todo ocurrió en una reciente entrevista con la ex chica Yingo.

En medio de una dinámica sobre posibles participantes de Fiebre de Baile, le preguntaron por la familia Cerda. Faloon fue enfática: «Sin Aránguiz».

Luego, explicó el motivo: «No tenemos muy buenas relaciones, o sea, no nos vemos, no nos llevamos», afirmó.

Como era de esperar, la reacción no tardó. En medio del programa «Sígueme», Daniela Aránguiz abordó el tema con un mensaje directo.

Daniela Aránguiz responde a los dichos de Faloon Larraguibel

“Ella sabe que yo estoy en otro nivel para concursar. Soy panelista hace muchos años, en matinales, si voy a un reality no quedo como chica reality, yo soy Daniela Aránguiz”, lanzó.

La opinóloga fue más allá y defendió su trayectoria. “A la edad que tengo, con la trayectoria televisiva y lo cotizada que soy en todos los canales de televisión, y lo digo abiertamente, porque no tengo pelos en la lengua y todo el mundo lo sabe”, continuó.

Incluso, aseguró que maneja ofertas de distintos canales. “Si yo estoy en este canal es porque yo quiero y es una decisión mía. Si yo quisiera, mañana me voy a Canal 13 a estar al lado de la Pame”, comentó la ex pareja de Jorge Valdivia.

Sobre una posible participación en el espacio de baile, fue tajante. “Obviamente que yo no voy a ir a bailar, aunque me propusieron hacerlo por una cantidad, yo creo, de plata, que a ni uno de los participantes le han ofrecido antes”, dijo.

“Hay un punto que yo quiero aclarar, que dice que nos hemos encontrado en carretes. Y no, no es así, hemos compartido y lo he pasado súper bien, no tengo nada malo que decir”, aclaró, pese a la tensión.

Finalmente, cerró con una controversial frase: «Yo vivo en Los Trapenses, la Faloon creo que vive en La Florida. No vamos a los mismos malls», cerró.

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