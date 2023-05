Daniela Aránguiz: ¿Por qué causó polémica durante la última semana?

Daniela Aránguiz ha estado en el ojo del huracán últimamente. Esto se debe a que la influencer reveló personales conversaciones que tuvo con Jorge Valdivia y Maite Orsini por WhatsApp.

Una de estas y la que más polémica causó fue un presunto chat con Orsini. Acá se pudo notar un calzón y un tubo de de clotrimazol, los que pertenecerían a la diputada. Además, esto fue acompañado de unas fuertes palabras.

«Ser digna! Prefiero ser limpia (…) una cosa es ser bruja y otra ser cochina», escribió Daniela Aránguiz.

Esta publicación fue borrada en unos minutos. Sin embargo, generó una gran cantidad de cuestionamientos hacia la ex chica Mekano. De hecho su última publicación en Instagram está lleno de fuertes comentarios.

Tras este polémico hecho, en Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz se refirió a las razones que la hicieron actuar así.

La explicación de Daniela Aránguiz

«Yo no reacciono si no me hacen algo antes», partió señalando.

En este sentido, explicó que su reacción surgió debido a que supuestamente Valdivia se excusó de visitar a sus hijos por sentirse mal debido a unas pastillas para realmente irse de viaje.

«Un portal me mandó las pruebas con pasajes y fecha de salida. Jorge viajó el jueves a juntarse con su polola en Panamá y, supuestamente, estaba enfermo y no cumplió su responsabilidad como padre», mencionó la ex Mekano.

Además, le respondió a Jorge Valdivia, quien anteriormente señaló que le falta dignidad. «Yo quiero decir que la dignidad la perdí cuando te perdoné la primera vez que me fuiste infiel…», indicó Daniela Aránguiz.

Asimismo, la conductora aseguró que no tiene intensiones de volver con el exjugador de la Selección Chilena.

Por otro lado, en este mismo programa, Aránguiz se refirió a una eventual llegada a la política. «Creo que a ese panel (al Congreso) le falta una mujer como yo. Creo que lograríamos grandes cosas«, expresó.