«Maldito sistema…»: Mariana Derderian cuestionó ley y le envió un mensaje al Presidente José Antonio Kast

La actriz Mariana Derderian se refirió nuevamente a la pérdida de su hijo Pedro, de 6 años, quien falleció en un incendio en 2024. En esta ocasión, lo hizo en el podcast de Mané Martin, donde también aprovechó de criticar el sistema actual en torno a estos casos.

En ese contexto, apuntó directamente a la normativa sobre licencia por duelo, asegurando que el plazo que se entrega no es suficiente para enfrentar una situación de ese tipo.

Mariana Derderian cuestionó ley y le envió duro mensaje al Presidente José Antonio Kast

Durante la entrevista, la actriz expuso su experiencia personal: «Cuando nace un hijo, tú tienes un postnatal de seis meses. Cuando muere un hijo, ¿sabes cuántos días tienes? 10″.

Además, explicó que ese tiempo muchas veces se va en trámites tras una pérdida: «Mira lo maldito del sistema, que cuando ocurre la muerte en estos pequeños días, cacha la cantidad de trámites que tienes que hacer. Yo los hice todos. Todos los hice yo», relató.

A raíz de lo vivido, Mariana Derderian planteó la idea de impulsar una medida concreta: que los hogares cuenten de forma obligatoria con detectores de humo.

Sobre esto, recalcó que es una alternativa de bajo costo y fácil implementación: «Yo quería proponer una campaña, lo traté de hacer… no deberíamos esperar que fuera una ley; cuestan $7.000 y le tienes que ir cambiando las pilas. No se te va la vida en eso, pero sí se te va la vida en no tenerlo».

También indicó que en otros países este tipo de normativas ya existen.

Finalmente, la actriz dirigió un mensaje al Presidente José Antonio Kast: «Presidente, manito en el corazón, y empatizar de verdad, habría mucho menos accidentes. Ojalá subvencione algunos también para la gente más sencilla, pero eso lo dejo ahí».

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