Las emotivas palabras de Vanesa Borghi tras la reciente perdida de su hija: «¿Cómo seguir?»

Hace aproximadamente una semana, Vanesa Borghi confirmó la partida de su hija.

«Fueron los 6 meses más lindos de mi vida y gracias a vos me di cuenta que existe un amor sin límites, más allá de todo lo imaginable», señaló en aquella oportunidad.

En este mismo sentido, durante el día de hoy, Vanesa Borghi nuevamente se refirió al lamentable hecho y emitió unas emotivas palabras.

Las palabras de Vanesa Borghi

«¿Cómo seguir? (…) Son tantas las preguntas que surgen a diario, las noches son interminables y llenas de dolor. Por más que intento encontrar respuestas, no las hay, quizá nunca las encuentre», comenzó señalando Vanesa Borghi.

«Son momentos dolorosos en los cuales buscamos una explicación, tratando de darle sentido a algo que no lo tiene, o al menos no lo entiendo ahora. A veces quisiera que fuera una pesadilla, despertar y ver que mi gorda está a mi lado durmiendo abrazada a mi. Pero no lo es y duele ver la realidad, sentir que mi utero está vacío, que ya no te siento, que no escucho tus latidos», agregó.

«Eras tan chiquita, tan frágil pero tan todo para mi… Mi mundo entero (…) Cómo sigo sin ti? Por donde empiezo? Como sabré cuando es el momento?», expresó Vanesa Borghi.

«Si pasaste por algo parecido te entiendo y también comprenderás mi dolor, pero saldré adelante, sé que si! Será difícil pero desde el amor se puede ✨», complementó la influencer.

«Y desde el amor entiendo que viniste a ayudarme, a enseñarme que se puede amar más, qué hay un amor puro que llena todo mi ser …», finalizó Vanesa Borghi.

En este mismo sentido, durante este difícil momento, durante el día de ayer la modelo realizó un cambio de look que compartió en Instagram. «No sé si les ha pasado que en ciertos momentos necesitan cambios, bueno, vine por el mío y lo dejé en manos de mi amiga @bycotteburgos que apaña en todo», explicó.