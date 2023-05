¿Colega de Maite Orsini? Daniela Aránguiz sorprende con inesperada confesión

Los últimos días han tenido a Daniela Aránguiz en el centro de la polémica, esto luego de que filtrara a través de Instagram, una serie de conversaciones privadas con Jorge Valdivia y Maite Orsini, con las que quiso demostrar que ambos estuvieron juntos.

Pero sin duda que lo que le hizo llover las críticas, es la publicación de unas fotos en las que se puede ver ropa interior sucia y un tubo de clotrimazol, los que supuestamente pertenecerían a la diputada. Tratándola de «cochina» y asegurando que no se preocupa de su higiene íntima.

A pesar de que borró las historias en cosa de minutos, muchos usuarios alcanzaron a sacar capturas de pantalla y rápidamente las viralizaron en redes sociales, dejando la escoba entre el público.

Es por lo mismo que Daniela Aránguiz rompió el silencio en Zona de Estrellas, donde aseguró que «Yo no reacciono si no me hacen algo antes». Indicando que explotó luego de que su ex no pasara el fin de semana que le correspondía con sus hijos.

De todas formas, aprovechó de hacer un mea culpa, reconociendo que se equivocó en la forma que dejó salir su molestia con la filtración de los pantallazos, en especial con «una imagen que no debí haber subido».

La sorpresiva revelación de Daniela Aránguiz

Y es tras esta polémica que Daniela Aránguiz vuelve a estar en la noticia, luego de que Pamela Jiles estuviera invitada al programa de Zona Latina, para revivir su conocida sección de «la pizarra de la abuela».

Es en este contexto que la ex chica Mekano, sorprendió con un especial mensaje para la diputada, afirmando que «Yo creo que en un tiempo más nos vamos a ver en tu trabajo, Pame».

«Creo que a ese panel (al Congreso) le falta una mujer como yo. Creo que lograríamos grandes cosas», continuó la chiquilla, dejando con la boca abierta a sus fanáticos.