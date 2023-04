«Se va indignada»: Aseguran que Lisandra Silva vivió día de furia en su regreso a Aquí se Baila

Unos días atrás, Lisandra Silva anunció con todo que estaba lista para su regreso a Aquí se Baila, luego de ser una de las primeras eliminadas. Incluso mostró que su pareja, Raúl Peralta, la estaba ayudando con la nueva rutina que presentaría.

«Ahora tiene tiempo de venir acá a asesorarme y de ayudarme en la academia también. Él tiene un ojo increíble y con solo un par de tips puede cambiar todo», es parte de lo que mencionó la cubana en ese momento.

Pero al parecer la felicidad por su regreso duró menos que un candy. Al menos así es como lo aseguraron en ‘Que te lo digo’, luego de que contaran que Lisandra Silva vivió un duro enfrentamiento con uno de los jurados del espacio de Canal 13.

«Estuve reporteando, me lo dicen y me lo corroboran tres fuentes, así que lo que ocurrió en Canal 13, es efectivo», comenzó señalando Luis Sandoval antes de contar todo el cahuín que tendría como protagonista a la influencer.

«Resulta que el día jueves se graba en un capítulo muy especial, se graba el regreso de Lisandra Silva, estaba radiante, maquillada (…) y resulta que ese día de la grabación le proyectan un video de Lisandra, donde sale ella contando esta experiencia de regresar y comienza a contar los preparativos del baile» continuó.

La dura pelea de Lisandra Silva en Aquí se Baila

Pero según las fuentes del periodista, su presentación no habría salido como se esperaba y se enfrentó con el jurado Aníbal Pachano, quien no dudó en lanzarle unas críticas sin filtro.

«Resulta que Lisandra hace un presentación y a un jurado, específicamente a Pachano, no le habría gustado en absoluto, lo que hizo Lisandra Silva, entonces como jurado punzante, ácido y bien polémico, comienza a decir cosas a Lisandra, que no había bailado bien, que no le había gustado su presentación», agregó Luis Sandoval.

Y la cosa no se quedó ahí, ya que Lisandra Silva también le habría respondido con todo. «Pero sobre todo le comienza a enrostrar, que ella había sido una bailarina un poco conflictiva y le dijo: ‘por tu culpa sacaron a dos bailarines’, a esa acusación Lisandra dice: ‘No fui yo, fue la producción’. Ahí comienza una trifulca (…) empiezan a pelear entre ambos y él la trató de mentirosa».

«Lisandra con todos los colores cubanos en su cara, se le cayó el maquillaje, se le cayó la pestaña y creo que Lisandra en un acto muy valiente de su parte, pesca el micrófono de Sergio Lagos, se para y se posiciona en medio del escenario y le dice a todo el jurado: ‘yo no voy a aguantar más descalificaciones, ni humillaciones, por lo tanto me retiro» afirmó.

Es de esta forma que tan solo a un día de su regreso, Lisandra Silva habría renunciado a Aquí se Baila. «Tira el micrófono, se da vuelta, abandona el estudio, se va a su camarín, se cambia de ropa y se va indignada de Canal 13».