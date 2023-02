Raquel Argandoña se sincera tras allanamiento a Tonka y Parived: «A ella le creo»

La mañana de este martes quedó la escoba con una impactante noticia, que involucra a la reconocida presentadora de televisión, Tonka Tomicic y a su pareja Marco Antonio López Spagui, más conocido como Parived.

Y es que la Policia de Investigaciones (PDI) llegó hasta la casa de estas figuras para proceder al allanamiento del hogar, que según se dio a conocer, se debe al «Caso Relojes VIP», en el cual entra al baile Parived.

Toda esta situación mediática hizo que fuera tema seguro en cada espacio de espectáculos y programas de televisión en general, por lo cual en «Tal Cual» no fue la excepción. Por ello los conductores del lugar, José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña, no se hicieron los lesos y hablaron por varios minutos sobre dicho tema.

En este sentido, la «Quintrala» se refirió al papel que ha tenido la casa televisiva de Tonka con respecto al hecho. “Todos los canales han estado en el frontis del departamento de Tonka y Parived, menos Canal 13. Yo creo que Canal 13 está blindando a su animadora”.

Raquel Argandoña y su preocupación por el futuro televisivo de Tonka

Argandoña también abordó lo que se le viene a su colega, pues se mostró con cierta preocupación, teniendo en cuenta los próximos desafíos de la ex conductora de Bienvenidos. “Yo creo que el futuro de Tonka, que es lamentable… No olvidemos que ella es la animadora de la gala del Festival de Viña. Ojalá que lo ocurrido esta mañana no la perjudique”.

Bajo este contexto, la Raca no desaprovechó la oportunidad para revelar algunas conversaciones que tuvo con Tonka sobre la mencionada polémica. “Ella me ha manifestado en reiteradas oportunidades que cree 100% en su pareja, que Parived no está involucrado”.

Tras ello, concluyó: “Yo le creo a Tonka. En una relación de tantos años de confianza, yo a ella le creo. Le creo que apueste su cabeza que Parived no está involucrado en el asunto de los relojes”.