Luli recuerda su embarazo a los 14 años: «Estoy recién viviendo mi adolescencia»

La noche de este martes se emitió un nuevo capítulo de ‘Juego Textual’, donde Nicole Moreno, más conocida como Luli, se confesó sin filtro sobre distintos temas de su vida personal y profesional, sorprendiendo con varios detalles.

Es en este contexto que a la modelo fitness le mostraron una foto de ella a los 14 años, embarazada de su hijo Francisco, Nicole recordó que “esa es la única foto que tengo embarazada. Yo era una niña llena de sueños”.

Según explicó Luli, su familia era muy conservadora y tradicional, y sus papás jamás se imaginaron que ella podría resultar embarazada tan joven. “Esto es lo que pasa cuando tus padres no te dan educación sexual. Yo jamás la tuve”, dijo, y agregó que esa vez recibió el apoyo incondicional de una tía.

“Ella falleció de cáncer de mamas. La extraño un montón, era mi confidente y mi amiga, tenía mucha confianza con ella. Me encomiendo mucho a ella, fue la primera persona que me acompañó. Recuerdo que volví del consultorio, metí 100 pesos en el teléfono público y le dije a ella primero. Ella me apoyó y le fue a contar a mis padres”, confesó en el espacio de Canal 13.

La experiencia de Luli con la maternidad

La experiencia de ser madre dio sus frutos, pues actualmente dice sentirse muy orgullosa de su hijo, de 21 años. “Él me cambió en todo, maduré de una con él. Creo que estoy recién viviendo mi adolescencia ahora”, aseguró Luli.

A la hora de darle algún consejo a quienes la escuchen, Nicole habló directamente a quienes quieren ser madres. “Le aconsejo a todas las mujeres que disfruten el embarazo, disfruten a sus hijos, y si no están con el padre, todo se puede en la vida. Las mujeres somos power y podemos ser una y otra vez madres solteras”, mencionó la ex reina del Festival de Viña.