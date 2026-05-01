Auditora dejó la grande con historia de alto impacto en El Chacotero Sentimental: «Mi mamá se sirvió a mi pareja» Una mujer de 28 años impactó al revelar cómo descubrió que su pareja le fue infiel con su madre ¿Lo perdonó? Escucha la historia a continuación. 01 May, 2026. 18:03 hrs Por Iván López VIDEOS RELACIONADOS «Fui amante por doce años y ella aún me busca»: Auditor no podía creer que su amante se casó luego de más de una década siendo «el otro» Auditor acudió al Rumpy y marcó una de las llamadas más impactantes del Chacotero Sentimental: «Estoy frente a un árbol con una soga» Nadie lo vio venir: Sita Evelyn cachetea a Chavito en plena emisión radial y todos están hablando de eso ¡Regresa la lluvia a Santiago! Alejandro Sepúlveda reveló que la próxima semana podría precipitar: este sería el día Katteyes lanza "Ponte Ponte" y entrega el último vistazo de lo que será su debut discográfico Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado