Hace aproximadamente un mes, una figura recordada de la TV chilena quedó en el centro de la polémica tras realizar fuertes descargos contra su pareja. Se trata de Francoise Perrot, exchica Mekano, quien en ese momento acusó a su esposo, Gerardo Rivera, de infidelidad y de ejercer «maltrato psicológico».

En medio de su desahogo, lanzó: «El que se daba de príncipe azul, pero ayer salió y me cagó con la mina que se le cruzó».

A esto sumó: «¡Gracias, Dios, por abrirme los ojos! Aprovechador. Queriai pura tele, nunca me amaste!!!! Mierda de hombre y maltratador psicológico».

Tras estas declaraciones, todo apuntaba a un quiebre definitivo. Sin embargo, poco después, se mostraron juntos en redes sociales, lo que no pasó desapercibido y generó múltiples críticas. Incluso, varios usuarios comenzaron a especular con que toda la situación podría haber sido un «tongo».

Francoise Perrot ofrece disculpas

Con el paso de las semanas, Francoise Perrot volvió a referirse al tema en su programa en TVR y optó por bajar el perfil a sus dichos, entregando disculpas públicas.

En ese contexto, explicó: «Quiero aclarar que hablé desde mis emociones. Quiero pedir disculpas públicas porque la cagu… al haber culpado a mi marido de maltratador psicológico porque no lo es. Hablé desde las emociones, como todas las mujeres peleamos, de repente con nuestras parejas».

«Esto no es ningún tongo. No me interesa hacer tongos. Nunca en mi vida que he trabajado en televisión, que fue hace 20 años atrás, nunca he hecho un tongo… lo que yo he mostrado ha sido real», agregó.

Por otro lado, la exchica Mekano, quien en el pasado fue pareja de Edmundo Varas, comentó que tanto ella como su esposo están agotados de los comentarios externos sobre su relación.

Además, entregó detalles sobre cómo se originó el conflicto, asegurando que todo partió por un rumor. Según ella, una mujer le dijo que su pareja «había ido a una discoteque y que había salido con chiquillas».

«Al otro día lo conversamos, yo revisé las cámaras del condominio, y no era verdad», explicó.

En tanto, Gerardo Rivera negó las acusaciones de infidelidad y aseguró que actualmente continúan juntos.

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