«Quiero darle un consejo…»: Paty Maldonado no se guardó su opinión sobre Tonka Tomicic

La mañana del pasado martes, personal de la Policía de Investigaciones (PDI), realizó un allanamiento a la casa de Tonka Tomicic y Parived. Este hecho fue comentado en varios medios nacionales. A su vez muchos rostros no quisieron quedar indiferentes y entregaron su opinión, entre ellos la opinóloga, Paty Maldonado.

Cabe mencionar que el procedimiento fue realizado por la Brigada de Lavado de Activos, y se da a raíz de la investigación que involucra directamente a Marco Antonio López Spagui, más conocido como Parived.

Fue durante la transmisión más reciente del programa ‘Las Indomables’, que la ex Mucho Gusto no se contuvo. Patricia lanzó ácidos comentarios dirigidos a Tomicic, de modo que no tuvo pelos en la lengua para entregar con sarcasmo un consejo a la animadora.

Patricia Maldonado opina del caso Tonka Tomicic

‘La Maldito’, aprovechando el contexto y como siempre no quiso guardarse su opinión respecto a la polémica que rodea a la ex animadora de ‘Bienvenidos’. Patricia Maldonado decidió deliberadamente aconsejar a Tonka Tomicic y su pareja, respecto a lo que esta viviendo:

«Quiero darle un consejo a Tonka Tomicic y a Parived... No solamente allanaron la casa de él, sino que otras casas de gente conocida, como el hijo de un dueño de restaurante que está en el Mercado Central y creo que hay como 60, 70 personas que están siendo allanadas», señaló durante el espacio online.

Eso no fue todo, ya que la panelista de ‘Tal Cual’ continúo reclamando. Señalando que al igual que como se generó un escándalo el día de ayer por el allanamiento, se debería armar igualmente con otros supuestos fraudes cometidos por diferentes políticos.

«Yo no estoy avalando lo de Parived, porque no lo conozco ni voy a avalar a la señora Tonka Tomicic. No es amiga mía, no tengo ningún compromiso«, puntualizó. «Yo creo que ellos deberían buscarse un nuevo abogado, le recomiendo a la Tonka que se busque a Hermógenes Pérez de Arce», comentó con sarcasmo.

Esto último fue comentado con la intención de traer de vuelta el polémico episodio que la animadora vivió con el abogado.

El tenso momento de Tonka y Hermógenes Pérez de Arce

Recordemos que en el año 2019, durante el matinal de Canal 13 y en medio del Estallido Social, la animadora increpó al abogado. Pues este cuestionó la importancia de la protección de los Derechos Humanos. «Lo más importante es reconstruir el país«, mencionó en ese momento Pérez.

Ante esto la animadora, manifestó su rechazo a una persona que niega parte de la historia de Chile. A lo que el periodista simplemente debatió que sus comentarios eran una «verdad histórica». Finalmente Tonka Tomicic le solicito al invitado abandonar el espacio: «Yo quiero pedirle por favor si se puede retirar, lo siento, no me parece. Me parece que no corresponde».

Puedes revisar el Capitulo de Las Indomables a continuación: