«Por primera vez un atado me ha afectado más…»: Faloon Larraguibel se sinceró sobre conflicto con Daniela Aránguiz

Faloon Larraguibel fue la última invitada al podcast «Juzgamos y nos funamos«, de Danilo 21. En la conversación, repasó un poco de su carrera televisiva, y sus éxitos y controversias más recientes.

Una de sus polémicas más recientes, tiene que ver con la relación entre ella y Daniela Aránguiz, concuñadas, que ya han tenido varios roces en el último tiempo.

Faloon Larraguibel se sinceró sobre conflicto con Daniela Aránguiz

Ante la pregunta de Danilo 21 al respecto, Faloon rápidamente evitó hablar sobre el tema: «No quiero meterme ahí, porque siento que por primera vez un atado me ha afectado más… por todo lo que conlleva».

«En este momento es la cuñada de ‘Rai’, el ‘Cuco’ es mi cuñado… y claro que me ha afectado más», reveló la chica reality.

En esa misma línea, Faloon reveló: «Lo pasé mal y dije ‘no, a mí no me va a afectar esto y a mi relación tampoco’. Corté eso y ese es el motivo por el que no seguí hablando más. Por eso dije que no teníamos relación, porque no la tenemos»

En ese momento, Danilo 21 le preguntó por las declaraciones de Daniela Aránguiz, que la criticó por un viaje a Pucón en la que no llevó a sus hijos.

«Obvio que me afectó que me dijera eso, fue como que casi ‘mala madre, se va de vacaciones sin sus hijos’. Y no es así, yo estoy siempre con mis hijos ¿Por que no puedo estar una semana sin ellos, si están super bien cuidados? (…) Necesitaba descansar, nosotros nos fuimos después de la final de Fiebre de Baile», respondió Faloon.

También Danilo le recordó las comparaciones respecto a sus matrimonios, lo que también calificó como desafortunado.

Por último, se refirió a cuando Daniela Aránguiz aseguró que su suegro la prefería a ella: «No la vi, a esa hora estoy durimiendo con mis hijos (…) Somos adultos, no vamos a estar peleando por el cariño de las personas«, contestó la ex Yingo.

Incluso, aseguró que habló de estas discusiones con Rai: «Sí hemos hablado, pero yo jamás voy a hacer que ellos se peleen«.

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