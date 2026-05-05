Impacto por giro en caso Pinilla-Gallardo: desmienten romance del exfutbolista y revelan la verdad

La relación entre Gisella Gallardo y Mauricio Pinilla estaría completamente terminada. Tras varios meses de distanciamiento, todo apunta a que ambos cerraron el capítulo y comenzaron a rehacer sus vidas por separado.

En ese contexto, durante los últimos días surgieron distintas versiones que apuntaban a nuevos romances en ambos casos. Una de las más comentadas involucraba directamente al exfutbolista.

La información fue expuesta por Adriana Barrientos en el programa Zona de Estrellas. En pantalla, la panelista aseguró que Pinilla mantenía una relación con Vivian Leigh, incluso señalando que ya estarían conviviendo.

“Ellos llevan mucho tiempo conociéndose, ellos iban y venían”, afirmó. Luego añadió que Leigh “está muy contenta y feliz con Mauricio, quien ya lleva más de un mes viviendo con ella”.

Además, en el mismo espacio se mencionó que la mujer estaría vendiendo un reloj de alto valor para apoyar económicamente al exdelantero.

Nueva información cambia el caso de Mauricio Pinilla

Sin embargo, el panorama dio un giro en las últimas horas. Fuentes cercanas a FMDOS desmintieron la supuesta relación entre Mauricio Pinilla y Vivian Leigh.

Según el medio mencionado anteriormente, ambos mantienen una amistad de larga data y no existiría un vínculo amoroso. Además, aclararon que no viven juntos, como se había afirmado previamente.

Respecto a la situación personal del exfutbolista, confirmaron que se encuentra separado de Gisella Gallardo desde hace cerca de nueve meses y que dejó el hogar que compartían hace aproximadamente un mes y medio.

En cuanto a Leigh, señalaron que actualmente está enfocada en sus hijos y que mantiene una relación con Eyal Meyer desde hace algunos meses.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google