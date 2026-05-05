Bad Bunny participó en importante evento de moda y su look dejó a todos con la boca abierta: «Me tardé 53 años en lograr este traje»

La Met Gala 2026 se llevó a cabo el pasado lunes en el Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York, y volvió a reunir a las figuras más influyentes del mundo del entretenimiento y la moda.

Como cada primer lunes de mayo, el evento tuvo como objetivo recaudar fondos para el Instituto del Vestuario del museo. Sin embargo, más allá de su carácter benéfico, la gala se ha convertido en uno de los momentos más esperados del año por las apuestas creativas que desfilan por su alfombra.

En esta edición, la temática giró en torno al arte del vestuario, lo que dio paso a propuestas llamativas y arriesgadas. Entre los looks más comentados de la noche destacaron los de Kylie Jenner, Cardi B, Katy Perry, Beyoncé, Sam Smith y Heidi Klum.

Bad Bunny en la Met Gala 2026

Quien acaparó gran parte de la atención fue el cantante puertorriqueño Bad Bunny. El artista sorprendió no solo por su vestuario, sino también por la puesta en escena durante su paso por la alfombra.

El intérprete apareció caracterizado como un adulto mayor: lució un elegante traje negro, con el cabello y la barba completamente blancos, además de un bastón como complemento. Su particular forma de caminar también llamó la atención de los presentes.

Su sorprendente transformación fue realizada por el maquillador Mike Marino. En la revista Vogue, explicaron detalles de la idea: «El proceso de creación se centró en el hiperrealismo«.

«Cada arruga, flacidez y mancha solar fue modelada a mano tras una conversación con Bad Bunny sobre cómo el paso del tiempo podría afectar realmente a su cara, cuello y manos», explicaron.

Asimismo, Benito comentó que: «Quise expresarme, mostrar una parte importante de mi vida. Siempre trato de lucir diferente, en este día quise mostrar a otro hombre, explorar, ser creativo y expresarme. Ser yo mismo. En esta noche quise hacerlo».

También puedes leer en Radio Corazón: Daniella Chávez reveló el peculiar requisito de equipo de Bad Bunny para poder ingresar a «la casita»: «Nos pidieron…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google