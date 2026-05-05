La indirecta sin filtro de Lucho Ugalde al programa de Canal 13: Así respondió ‘El Desestrece’

Está fue la acida broma de Lucho Ugalde por el mal rating de Canal 13. Todo pasó en el programa ‘Atrapados 133‘, donde se presenta el trabajo diario de carabineros.

Ahora bien, en el pasado capítulo del docureality del Mega, que ha sido el primero en horario prime los domingos, mostró a carabineros realizando un procedimiento en donde un hombre portaba un arma blanca en vía pública.

En ese instante, el periodista lanzó una broma a su competencia: «Seguimos acá en el programa líder de los domingos, ‘El Deses…’. Ah no, perdón, en ‘Atrapados 133«. Haciendo referencia al programa de Canal 13, ‘El Desestrece’.

Cabe señalar que, durante su transmisión el programa del Mega ha tenido la delantera como lo más visto de las últimas semanas. Mientras que la apuesta de Canal 13, ha quedado entre el tercer y cuarto lugar de sintonía, según ADN.

La respuesta de Desestrece por la broma de Lucho Ugalde

Pero esto no quedó así, ya que tras el último episodio del programa de humor. Presentaron un sketch realizado por Luis Slimming y Marcelo Valverde, haciendo referencia al programa. En la emisión presentaron a «Agarrados 911«.

La parodia hizo referencia al mismo capítulo de la señal de Mega, donde el periodista habría lanzado la ácida broma. En el capítulo se ve a un hombre portando un arma blanca y té de hierbas surtidas.

Ante esto, las redes sociales se dividieron. «Malo, mala copia del muro», «Muy re fome esta cuestión, pongan otra cosa». «A mi me gusto, los sketch son muy buenos», «Que buen episodio de agarrados».

Por otro lado, algunos comentarios hablaban sobre el horario del programa y los stand up: «@Canal13 demasiado tarde el programa», «Los stand up deberían acortarlos, se me hacen muy largos y lateros».

También puedes leer en Radio Corazón: Uno de los personajes más controversiales de la farándula reaparece y pide disculpas tras «pegarse el show»: «se me pasaron las copas y quiero disculparme…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google