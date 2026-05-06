  • EN VIVO

THE LEGEND regresa a Santiago: dónde, cuándo y cómo comprar para el musical de Michael Jackson

El espectáculo que revive la vida y legado del Rey del Pop regresa con funciones especiales en vacaciones de invierno.

05 May, 2026. 20:00 hrs
The Legend En La Florida
Cedida Corvas

Santiago se prepara para recibir uno de los espectáculos más esperados del año. Tras su exitoso paso por Centro Parque, el musical “THE LEGEND” vuelve a la cartelera con dos funciones en el Parque La Araucana, posicionándose como uno de los grandes panoramas para las vacaciones de invierno.

Inspirado en la vida y legado de Michael Jackson, el montaje propone un recorrido por los momentos más emblemáticos de su carrera, desde sus inicios hasta su consagración como el “Rey del Pop”. Todo esto a través de una puesta en escena que combina música en vivo, coreografías de alto nivel y un despliegue visual impactante.

Dirigido por Gustavo Becerra, el espectáculo reúne a más de 30 artistas en escena, quienes dan vida a una experiencia inmersiva que mezcla teatro, danza y música, logrando una conexión directa con el público.

Más que un homenaje tradicional, “THE LEGEND” apuesta por una propuesta contemporánea, apoyada en tecnología como pantallas LED y escenografías dinámicas, que envuelven a los asistentes en un show cargado de energía, emoción y nostalgia.

Fecha, lugar y entradas para THE LEGEND

El espectáculo se presentará el sábado 27 y domingo 28 de junio, a las 18:00 horas, en el Parque La Araucana, ubicado en Walker Martínez 2295, La Florida.

Las entradas están disponibles a través del sistema Passline.

Adicionalmente, los afiliados a la Caja de Compensación La Araucana podrán acceder a un 15% de descuento en la compra de sus tickets.

Una oportunidad imperdible para revivir en vivo la música y el legado de una de las figuras más influyentes de todos los tiempos.

The Legend Musical
The Legend Musical, afiche

También puedes leer en Radio Corazón: Bad Bunny participó en importante evento de moda y su look dejó a todos con la boca abierta: «Me tardé 53 años en lograr este traje»

Contenido patrocinado