Francisco Kaminski defiende a Tonka y le manda recado a Parived: “Debe ponerse los pantalones»

Para entrar en contexto, este martes fue allanado el hogar de Tonka Tomicic, en el marco del Caso Relojes Vip. Situación que involucra a la pareja de la reconocida presentadora, Marco Antonío López, más conocido como Parived.

Tanto fue el revuelo que causó este operativo mediático, que hizo que fuera tema seguro de conversación de distintos programas y espacios de espectáculos. En este sentido, también se abordó en Sígueme y te sigo de TV+, donde Francisco Kaminski no se quedó callado y se refirió al complicado momento que atraviesa la ex animadora de Bienvenidos.

“Qué fuerte tiene que haber sido para ella, que… Y si sabía lo que hacía, porque las parejas de uno están para comunicarse y contarse, no para ocultarse. Entonces, de cierta manera, estando ella sola ahí (…) Me da pena y empatizo con ella, porque no lo debe estar pasando nada bien“, partió.

A lo que agregó, “deben ser momentos muy complicados para enfrentarlos. Porque ellos son una pareja que han pasado varias cosas, pero yo creo que esto debe ser así cómo…“

Francisco Kaminski y su recado a Parived

Luego de ello, el también locutor de Radio Corazón, se dirigió a Parived y lo llamó a dar la cara. “Yo creo que su marido debe ponerse los pantalones, bien puestos y desvincularla socialmente. O sea no esconderse, porque este no es el momento para esconderse“.

Acto seguido, complementó: “Nunca lo he visto salir a hablar y dar una declaración, como bien hombrecito: ‘¿Saben qué? El cagazo es mío no es de mi señora’. Yo creo que es lo único que podría salvarla de una pérdida de credibilidad“.

Y para cerrar con el tema, Kaminski expresó que, “uno habla ciertas cosas con su pareja (…) Puede que ella no haya sabido tanto (…) Pero creo que llegó el momento que el señor Parived salga a defenderla de una vez por todas, y salga a desvincularla un poco del caso“.

“Y si él tiene alguna responsabilidad directa o indirectamente, hacerse cargo como hombrecito. Porque está perjudicando a su señora“, sentenció.