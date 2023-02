«Me gorreó»: Ex pareja del «Mono» mandó recadito tras quiebre con Yamila Reyna

Una ex pareja del «Mono» Sánchez mandó un llamativo recadito tras el quiebre del arquero de Coquimbo Unido con Yamila Reyna.

Durante la jornada de la noche de este viernes 3 de febrero, la chiquilla Cecilia Gutiérrez realizó una transmisión en vivo mediante sus redes sociales. Donde se refirió a distintos temas que ocurren en el mundo farandulero.

En ese sentido, uno de esos temas que conversó fue el polémico quiebre entre Yamila Reyna y Diego “Mono” Sánchez. Todo esto, después de que revelaran «unos supuestos chats del futbolista conversando con otra mujer».

¿Qué dijo la ex del Mono tras el quiebre con Yamila Reyna?

Luego de que transcurrieran algunos días de que comenzaran a circular los pantallazos de la conversación, la cual fue un poquito subida de tono. Cecilia Gutiérrez afirmó que la pareja había puesto fin a su relación. Sin embargo, el meta de Coquimbo Unido pidió perdón a Yamila a través de sus redes sociales por lo que pasó.

Mientras se realizaba la transmisión del live que hizo la chiquilla este viernes. La panelista de Zona de Estrellas señaló que habló con una expareja del Mono Sánchez.

¿Qué le dijeron a la chiquilla?

“Me han escrito un par de personas del norte diciéndome que el Mono es bien mal portado, que la ha hecho varias veces”, partió diciendo.

“Me escribió una expareja del Mono Sánchez y me puso ‘que bueno, me alegró por Yamila que se haya dado cuenta y que haya salido de ahí, porque a mí me gorreó todo lo que quiso. Me fue infiel no sé cuántas veces. Yo me enteré de algunas, pero fueron muchas’. Eso me escribió una expareja”, continuó diciendo la panelista.

Finalmente, Cecilia Gutiérrez no entregó detalles de la identidad de la mujer que compartió la información. Pero si comentó que era una de las “exparejas importantes” del arquero, tras el quiebre con Yamila Reyna según lo consignado por La Cuarta.