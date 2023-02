«No puedo andar escondiéndome»: Iván Cabrera alza la voz tras detención por violencia intrafamiliar

En el ojo del huracán se encuentra el bailarín Iván Cabrera, quien el pasado domingo fue formalizado por presunta violencia intrafamiliar.

Cabe destacar que toda esta situación llega solo días después de que se confirmara que había vuelto con Antonella Muñoz, la misma que hace poco más de un año lo acusara de maltrato y abuso. Aunque la mujer después desmintió dichas acusaciones.

Tras toda esta polémica el ex Discípulo del chef utilizó sus redes sociales para abordar y aclarar el tema.

La versión del «Potro» Cabrera

En este sentido, el «Potro» partió señalando: “Quería aprovechar esta instancia para explayarme con mi verdad. Me imagino que, en este tipo de situaciones, más de alguien considera que siempre hay dos verdades”.

Con respecto a su relación, afirmó que, “todo el mundo sabe que yo volví con Antonella (expareja) y mucha gente se preguntaba que cómo era posible que yo volviera con ella después de todo lo que ella me hizo. Bueno, en esta situación de pareja somos nosotros realmente los que sabemos qué es lo que pasa”.

Acto seguido, Iván Cabrera agregó: “Luego que Antonella emite esta acusación gravísima en mi contra, ella también tuvo otro gesto que fue reivindicarse y comentar que todo lo que había dicho era falso. Y yo, sinceramente, lo consideré y lo sentí super valiente. Luego de eso, ella me pidió que nunca le diera vuelta la espalda. Y no lo hice”.

“A medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta de que comenzó a aparecer la Antonella de la cual yo me había enamorado y dije: ‘¿Por qué no permitirnos comenzar de nuevo?’”, expresó.

“Esto tiene que ver con el amor, aunque mucha gente se ría y aunque lo vea ridículo. Es amor lo que yo siento. (…) En esta situación de pareja somos nosotros quienes saben qué es lo que pasa. Somos nosotros los que supimos qué fue lo que era tocar fondo con la situación, luego de eso un sinfín de cosas”.

A lo que complementó: “Pero cuando tú vuelves a cometer a excesos, cuando no estás en tus cinco sentidos, obviamente las cosas se exacerban. Todo lo sucedido en esta madrugada es algo complejo para mí, porque también hay gente detrás de mí que sufre. Es difícil que tu gente, tus amigos, tengas la impotencia de decir ‘chuta, lo que se está hablando de Iván no es cierto’”.

Para cerrar con su defensa, el ex chico Yingo aseguró que, “me dediqué a apoyarla hasta el día de hoy. Estoy tranquilo, sé perfectamente lo que he hecho. Y dejar en claro que siempre tienen que haber dos verdades. No estoy detenido, hice todo el proceso como correspondía y no tengo antecedentes (…) no puedo andar escondiéndome si no he cometido ningún delito. Yo, mi familia y mis amigos, saben quién soy, así que estoy tranquilo”.