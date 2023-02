«Quedé mal con la cantidad de insultos»: Coté López se aburrió de las críticas y respondió con todo

Coté López perdió la paciencia con los usuarios en redes sociales que solo han buscado criticarla. La influencer explotó y decidió cerrar algunas bocas con una directa publicación en su Instagram.

Sabemos que Maria Jose, acostumbra subir bastante contenido en su Instagram para interactuar con sus seguidores. Ya sea para compartir momentos en familia o alguna novedad de sus productos de ropa y maquillaje.

Siguiendo esta línea, la esposa de Luis Jimenez decidió publicar varios registros de ella con el futbolista celebrando el día de los enamorados. Si bien estas publicaciones se llenaron de felicitaciones y mensajes llenos de cariño, otros cuantos aprovecharon la oportunidad para criticar a la pareja.

Ante esta serie de ataques, la dueña de Clo by Cote, no dudó en responder y cerrar algunas bocas.

El mensaje de Coté López

La serie de críticas que recibió la influencer apuntaban a la supuesta falta de solidaridad de ella y su pareja. Pues los usuarios la acusan de gastar dinero innecesariamente durante San Valentín, en lugar de utilizarlo para ayudar a los damnificados por los incendios.

Recordemos que el sur de nuestro país ha estado en crisis durante estos meses, debido a la serie de incendios que se han propagado en diversas regiones. De modo que se han levantado campañas y diferentes medidas para ayudar a los afectados.

Ahora, Coté López no quiso quedar indiferente y publicó una serie de registros donde se le puede ver a ella y su pareja ayudando en las zonas afectadas. En la publicación escribió:

«Mi gente hoy entré a mis DM y quedé mal con la cantidad de insultos hacía mi por gastar para el 14f Por ej: “ con la plata que tienen y no ayudan al sur!!” y otras cosas muy elevadas de tono para repetir, pero básicamente que somos una mierda«, señaló en primer lugar.

Continuo escribiendo: «Mi gente mi vida NO es Instagram, de verdad me cansa, me estresa que hablen sin saber, es SIEMPRE lo mismo para su tranquilidad Primero enviamos camiones y luego no nos pudimos quedar tranquilos sin ir nosotros mismos para cerciorarnos que le entregaríamos a gente que realmente lo necesitara«.

«Estas fotos son de pancho que tb fue, le mandó a Cony que no pudo ir (ella preparó con el equipo cajas de ropa interior de louis antoine🫶🏻)y las otras son fotos que le envié a mi familia para mostrarles lo triste que era pero wn parece que la gente necesita el show«, puntualizó.

«Ahí tienen!! ¿Contentos? Espero que antes de tratarme de lo peor Uds también hayan ayudado aunque sea con un paquete de tallarines…», agregó.

Finalmente señaló: « hubo mucha gente que nos ayudó a ir a comprar ropa de cama, comida, agua, a subir las cosas, etc les agradecemos mucho ellos saben quienes son«.