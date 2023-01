«Yo me fui gritando»: Andrés Baile se sincera sobre su polémica salida de Mega

En una nueva emisión del programa Sígueme y te sigo, Andrés Baile se refirió a su bullado despido del canal Mega hace ya unos 8 años.

Todo inició cuando los panelistas del espacio de TV+ analizaban y comentaban las declaraciones de Kathy Salosny en su participación en Juego Textual de Canal 13, donde habló sobre su salida de Mucho Gusto.

En este contexto, el comunicador puso sobre la mesa su propia experiencia. “Uno va sintiendo antes”, señaló.

“A mí por lo menos una vez, no voy a decir el canal porque da lo mismo, pero primero yo tenía un canje de ropa y me lo quitaron”, agregó el periodista que después entre bromeando y de forma seria contó posteriormente que sucedió en La Red.

Andrés Baile y la aclaración de su despido

Dicho esto, luego se refirió y dio más detalles con respecto al berrinche que armó cuando fue despedido de Mega. Todo esto después de que el conductor del espacio y locutor de Radio Corazón, Francisco Kaminski, intentara ponerlo como ejemplo por como reaccionó en dicho contexto.

En realidad, Andrés Baile recordó que hablo mal e hizo pebre a su ex canal cuando le pasaron el «sobre azul».

Bajo este sentido, explicó la situación claramente.“Perdóname, esa vez yo me fui gritando porque no se me respetó el contrato, porque me echaron en junio y yo tenía contrato hasta diciembre, pero por necesidad de la empresa me podían echar, entonces eso a mí me cargó”.

A lo que agregó, “fue injusto porque si me quieren echar, me pueden echar, pero me tienen que pagar los años que tengo de contrato. Pero no me los respetaron”, sentenció el ofuscado periodista que a día de hoy es uno de los rostros de TV+ y pieza clave del espacio de entretención de Sígueme y te sigo.

Mira el capítulo aquí: