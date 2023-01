«Siempre radiante»: Angélica Castro saca aplausos con fotitos desde la playa

Cerca de un millón de seguidores tiene Angélica Castro en Instagram, donde siempre está más que activa, compartiendo todo tipo de contenido sobre su día a día, además de sus próximos proyectos y transmisiones en vivo que la llenan de halagos.

Y la actriz de vez en cuando se dedica a subir destapadas postales luciendo su figura. Así es como ocurrió recientemente, luego de que publicara unos registros en bikini, disfrutando de sus vacaciones en Brasil.

Hay que recordar que Angélica Castro partió al país de la samba para recibir el Año Nuevo. Es ahí que comenzaron los rumores de reconciliación con Cristián de la Fuente, esto luego de que se diera a conocer que viajaron juntos y con su retoña Laura.

Pese a esto, la comunicadora no ha roto el silencio sobre su vida sentimental, pues en el último posteo, donde se luce con un bikini naranjo, acompañado de una bata roja, simplemente escribió: «Buenas Noches ❤️ como estuvo tu lunes?».

Como era de esperar, al poco tiempo ya tenía más de 16 mil me gusta y cientos de comentarios de seguidores, quienes no dudaron en asegurarle que está más guapa que nunca. Aunque no podían faltar lo que le recordaron su polémica con de la Fuente.

«Siempre radiante»; «Pero qué guapa te ves Angélica, te pasaste»; «te ves regia»; «Que linda te ves y tienes un ángel»; «Pura Actitud, nada es regalado»; «disfruta eres regia!»; «me encantas tu»; «Regia y muy simpática»; «Realmente estás guapa» y «Eres un vino de buena cepa», es parte de lo que le escribieron a Angélica Castro.

¿Volvieron Angélica Castro y Cristián de la Fuente?

Como te habíamos mencionado, los rumores del regreso con Cristián de la Fuente, comenzaron luego del viaje familiar que hicieron a Brasil. Pero la cosa no se quedó ahí, pues estos aumentaron con uno de los últimos posteos del actor.

Resulta que este, participó de la última edición del Ironman 70.3 Pucón, recibiendo una de las medallas. Es tras es esto que, decidió compartir una publicación agradeciendo a su hija y a Angélica Castro. Aunque es importante mencionar que no etiquetó a la mujer.

«Pero sobre todo gracias @laudelafuentec y Angélica porque ustedes eran en mi cabeza la energía para seguir cuando no podía más… En la vida si uno lo intenta… siempre se puede… por eso no tengan MIEDO de luchar por sus metas y sueños!!!», es parte de lo que escribió.