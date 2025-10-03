  • EN VIVO

Historia de alto impacto en El Chacotero Sentimental: «Mi profe me pidió que me embarazara y lo hice»

Carolina de 2.2 le contó al Rumpy una impactante historia, que comenzó cuando ella tenía 17 años y su profesor 33. La locura amorosa se concretó y todo empeoró.

03 Oct, 2025. 13:25 hrs

