Ex CQC sorprende a todos y regresa a la televisión: Se sumó a espacio farandulero y contó detalles de su decisión

TV+ ha experimentado una serie de cambios en los últimos días. Desde la desvinculación de Nicolás Solabarrieta, y modificaciones varias en su programa «Noche de suerte», que ahora integró a un nuevo panelista.

El sujeto en cuestión es Roberto Van Cauwelaert, quien sorprendió a todos al regresar a la televisión luego de estar alejado por algunos años.

Roberto Van Cauwelaert se suma a programa de TV+

Ahora, el programa tomó un tinte más farandulero y sumó a Claudia Schmidt y al comunicador.

Roberto conversó con La Hora, donde entregó detalles de este regreso: «yo estaba dedicado a lo mío, con mi empresa, una exportadora de mariscos, y me llamaron. Primero fuimos probando y se ha generado una muy buena onda. Yo no estaba en la TV abierta desde el tiempo de la pandemia en Rojo, y claro, siempre es motivante estar de regreso».

«yo estaba medio alejado y de verdad, siendo súper honesto, nunca supe que era un programa de concursos, a mí cuando me llamaron me gustó la idea del panel, para conversar de farándula, pero suave, nada pesado ni mala onda. Creo que el día no se puede cerrar con polémicas», señaló respecto al cambio del programa.

Asimismo, confesó que el espacio le recuerda a Intrusos, donde compartió con Claudia Schmidt.

«Me trae nostalgia, muchos recuerdos porque somos un canal chiquitito, igual que en ese tiempo, con un equipo chico y que rema para el mismo lado, haciendo una farándula, no asesina, haciéndolo bien y disfrutando», cerró el periodista.

