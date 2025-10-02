¡Horror en Pudahuel! Encuentran restos humanos dentro de dos maletas: Olor advirtió a los vecinos

La tarde de este miércoles, vecinos de Pudahuel descubrieron un macabro hallazgo en la Región Metropolitana: restos humanos dentro de dos maletas abandonadas en el sector de El Noviciado, a un costado del canal de regadío de calle Luis Cruz Martínez.

El hecho quedó al descubierto cuando una vecina, alertada por un fuerte olor, se acercó al lugar y dio aviso a Carabineros. Al llegar, personal policial constató la presencia de las maletas, encontrando en una de ellas el torso de una persona y en la otra la cabeza y extremidades.

Posteriormente, el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI).

El subprefecto Ricardo Castillo, jefe de la BH, informó que los restos pertenecen a un hombre de entre 40 y 45 años, de tez morena, cuya identidad aún no han confirmado. “Cerca del mediodía fueron halladas dos maletas, en cuyo interior se encontraba el cuerpo de una persona fallecida”, señaló.

Por su parte, el fiscal ECOH Milibor Bugueño indicó que se investiga un delito de homicidio. Si bien la autopsia determinará la causa de muerte, adelantó que la mayoría de las heridas visibles serían después de la muerte. Además, precisó que la data de muerte sería reciente y que en una de las maletas se halló un rosario, elemento que podría aportar pistas sobre la identidad de la víctima o sus atacantes.

@ECOH_FiscaliaRM se trasladó con la @PDI_CHILE hasta la calle Luis Cruz Martínez, porque en ese sector rural de la comuna de Pudahuel fueron encontrados restos humanos dentro de una maleta. pic.twitter.com/GQ8kIkK8K1 — ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) October 1, 2025

