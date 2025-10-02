Vecinos revelan existencia de videos sexuales de Jean Paul Pineda: «No ocupan el dormitorio» y «Despiertan a todo el mundo»

En la jornada del miércoles, Jean Paul Pineda protagonizó una pelea con su actual pareja, por lo que fue detenido y llevado a control de detención.

Los mismos vecinos fueron quienes denunciaron el suceso, esto luego de escuchar una acalorada discusión en el pasillo de su domicilio.

Finalmente, el ex futbolista quedó con arresto domiciliario total. Cabe destacar que Pineda ya había enfrentado la justicia por el mismo delito, esto tras agredir a Faloon Larraguibel, ex pareja y madre de sus hijos.

Vecinos en contra de Jean Paul Pineda

Luego de la pelea, vecinos del edificio donde residen hablaron con la prensa para dar a conocer nuevas denuncias en contra de la pareja.

Fue en conversación con el matinal de Chilevisión Contigo en la Mañana donde uno de los residentes señaló que «hasta cuando tienen relaciones sexuales es escandaloso, despiertan a todo el mundo y no hay decoro. Nosotros hemos tratado de hablar con ellos, pero no hay caso».

«Es una relación bastante tóxica. Hay unos videos donde ellos se escuchan teniendo relaciones, y se escucha en todo el piso. A veces a la hora en que uno está tomando once o haciendo actividades y esta gente no respeta nada. Se nota que no ocupan el dormitorio», cerró.

El registro tras pelea de Jean Paul Pineda con su pareja

El matinal Contigo en la Mañana de CHV emitió un registro inédito donde se escucha parte de la pelea.

«Como golpea a esa mujer», se escucha gritar a uno de los vecinos luego de los gritos en el pasillo de la vivienda.

«Cuando llegue carabineros se te van a aconchar los meaos, conc…», le gritaba la mujer agredida.

Luego del escándalo, funcionarios municipales llegaron al lugar del suceso para calmar los ánimos y frenar la pelea.

