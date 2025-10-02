¿Fin de semana lluvioso?: Meteoróloga Allison Göhler reveló si caerán gotas en Santiago los próximos días

Con la llegada de la primavera, los días soleados han sido protagonistas esta semana en la Región Metropolitana. Pero ojito, ya que esto podría cambiar y la lluvia podría regresar.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, entregó su pronóstico del tiempo para los próximos días en Santiago.

¿Regresa la lluvia a Santiago? Este es el pronóstico de Allison Göhler

Si bien estos días se han caracterizado por altas temperaturas, desde la jornada de mañana esto cambiará y las temperaturas tendrán una baja. Además, el fin de semana se podrían registrar precipitaciones en la capital.

No obstante, serían gotas leves: «Nada de gran importancia, pero sí podríamos tener agua entre la noche y madrugada», señaló.

Asimismo, la mujer del tiempo de Chilevisión detalló la temperatura para los próximos días.

Según la meteoróloga, el viernes 3 de octubre la temperatura máxima sería de 23 grados y la mínima de 8 grados.

Por otro lado, durante la jornada del día sábado, la máxima llegaría a los 17 grados y la mínima a los 10. Es importante recordar que varios informes climáticos pronostican lluvia para ese día en la Región Metropolitana.

Para cerrar la semana, en la jornada del domingo 5 de octubre se espera una máxima de 16 grados, mientras que la temperatura mínima sería de 8 grados.

