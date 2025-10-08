Icónica canción de Amerikan Sound fue reversionada: Esta es la gran artista que participó en el proyecto que está dando que hablar

¡Amigos de la casa! Recientemente, tuvimos la visita de Amerikan Sound, quienes conversaron con Chanchiguagui y entregaron detalles de su nueva etapa musical, marcada por colaboraciones con artistas jóvenes y una energía que «le puso harto colágeno» a su carrera.

La nueva versión de Ámame en colaboración con Alanys Lagos

“Estamos viviendo una etapa como en los primeros tiempos”, contaron entre risas, asegurando que su más reciente lanzamiento es una reversión de su clásico Ámame, ahora en estilo ranchero, junto a la talentosa Alanis Lagos. “Ella tiene un ángel para cantar y quedó espectacular. Cristian Sandoval hizo unos arreglos de miedo”, destacaron sobre el trabajo en estudio.

El grupo, que no ha parado de girar durante meses, también reveló que el 25 de octubre cumplen 30 años de historia, y que están preparando un gran concierto aniversario en el Movistar Arena para marzo o abril del próximo año. “Queremos hacerlo a lo grande, con invitados y animadores de lujo”, adelantaron.

A pesar de los años, Amerikan Sound sigue conquistando a nuevas generaciones: “Parecemos un grupo nuevo. Los números no mienten, ya pasamos el millón de reproducciones en YouTube”, celebraron, refiriéndose a su último estreno.

Con colaboraciones junto a Zumbale Primo y ahora Alanys Lagos, los reyes del sound demostraron que están más vigentes que nunca. “Es una bendición de Dios, porque seguimos disfrutando como al principio”, cerraron los destacados artistas de música tropical.

