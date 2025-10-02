Querida ex chica reality reveló que sufrió fuerte accidente: Este fue el detalle que la «salvó»

Alarmantes registros fueron los que público una querida ex chica reality a través de sus redes sociales.

Resulta que Wilma González, recordada participante de programas de telerrealidad en Chile, utilizó sus redes sociales para informar que sufrió un grave accidente de tránsito en la jornada del día miércoles.

La mujer de nacionalidad española no dio detalles del incidente, pero sí compartió postales desde un centro asistencial.

Si bien no reveló el origen del accidente, debido a lo que escribió, todo apunta a que fue una caída en motocicleta.

Según la ex chica Playboy, el uso del casco la salvó de consecuencias mucho más graves, esto según los registros que subió a Instagram, según consignó FMDOS.

«Accidente feo… nos salvó el casco», fueron sus palabras, adjuntando registros donde se pueden apreciar las lesiones que le provocó el accidente.

Wilma González también mostró como quedaron sus rodillas, que fueron protegidas con gasas para una buena recuperación.

No es el único: Otro accidente en moto acaparó los medios

Hace algunos días, la influencer Rebeca Naranjo sufrió un accidente mientras se encontraba manejando una moto.

La pareja de Nano Calderón alertó a sus seguidores, luego de caer fuertemente contra el suelo, esto tras perder la estabilidad del vehículo.

«Acá lo importante es que a la Rebe no le pasó nada grave», señaló Nano Calderón en aquella ocasión.

«Lo subí solo para que vean lo fuerte que se pegó el porrazo. Lo material, por el pico. Si la moto es llevarla al taller, dejar la tarjeta, y en dos días está lista, como nueva», cerró el hijo de Raquel Argandoña.

Es importante mencionar que en los registros que se viralizaron, se puede apreciar que Naranjo estaba totalmente equipada con equipo de seguridad, disminuyendo las lesiones provocadas.

También puedes leer en Radio Corazón: Famoso ex rostro de televisión será formalizado por cuasidelito de lesiones graves: Atropelló a motociclista en Vitacura