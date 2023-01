Pailita le presta ropa a Polimá Westcoast tras críticas: “Ahora que está bien, todos lo quieren echar para abajo»

Tanto Pailita como Polimá Westcoast, han dejado la grande este último tiempo en el género urbano, con diversos «palos» y colaboraciones que han hecho que sus nombres marquen tendencia, no solo en Chile, sino que en el mundo entero.

Tras el éxito que han tenido dichos artistas, uno de ellos recibió el especial llamado del Festival de Viña 2023, donde Polimá está confirmado para lucirse en dicho escenario. Sin embargo, no todo es color rosa, puesto que a pesar de ello, el chileno-angoleño ha recibido constantes críticas por usar excesivamente el autotune.

Bajo este contexto, el intérprete de «Parcera» le brindó apoyo a su amigo por medio de una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram.

En este sentido, el hijo ilustre de Punta Arenas, contó que al principio eran puras felicitaciones y buenos comentarios tras lanzar el tema «Ultra Solo» (canción de él y Polimá), lo que a la posterioridad, se transformó en pura mala onda.

El descargo de Pailita

“Aquí nadie puede venir a decir (nada), porque todos hemos usado autotune, uno más que otros. Depende del flow de cada uno. Yo lo uso en algunos temas… es una herramienta para que se escuche mejor la canción, todos la ocupan. Y el Poli tiene una trayectoria hace años”, partió.

“Tiene una trayectoria de muchos años sacándose la chucha. Cuando sacamos “Ultra solo”, toda la gente diciendo ‘Poli, la hiciste’, después le empezó a ir bien, empezó a sacar muchos shows, y he visto tanta gente criticándola que no canta. Es fome porque te suben y cuando estas acá (arriba) te quieren bajar”.

En la misma línea, expresó:“El Poli es mi compañero, lo amo con mi vida, y no es justo ver a personas criticándolo con puro odio y mala onda. Yo lo conozco y trabaja más que la chucha, como todos se esfuerzan por tener bien a su familia. Si está ahí es por algo”.

Y esto no quedó ahí, pues para cerrar, el cantante se mostró ofuscado por las comparaciones que hacen los usuarios con respecto a ellos. “Ahora que el loquito está bien, todos lo quieren echar para abajo. He visto muchos comentarios comparándolo conmigo, que no tuvo que haber ido al Festival (de Viña). Si va un chileno tienen que apoyarlo”.