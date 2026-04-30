Julianno Sosa llevará su música a BIME Bogotá 2026 como parte del line up internacional

El chileno Julianno Sosa fue confirmado en el line up de BIME Live del Bilbao International Music Experience (BIME) Bogotá 2026, uno de los encuentros más importantes de la música iberoamericana. El evento, que se desarrollará entre el 5 y el 7 de mayo, reúne a artistas emergentes y consolidados en un formato de showcases que busca generar conexiones dentro de la industria.

En este contexto, Sosa representará a Chile en Colombia junto a más de 50 artistas con proyección internacional provenientes de países como España, México, Argentina y Perú. Durante su participación, el cantante no solo realizará un show en vivo, sino que también compartirá su experiencia dentro del circuito musical.

El buen momento de Julianno Sosa

Julianno llega a esta instancia en una etapa especialmente activa de su carrera. Hace algunas semanas regresó al trap con el lanzamiento de su single “Hasta hacerlo realidad”, luego de haber presentado su álbum “Querían Perreo Vol.2”.

A este presente musical se suma su participación en distintos espacios culturales y de la industria durante el inicio de año. Fue portada de la edición N°56 de la revista internacional REGIA MAG. Además, recientemente colaboró con Netflix en la promoción de la película Peaky Blinders: El hombre inmortal.

El propio artista se refirió a este momento y a lo que significa ser parte del evento. “2026 ha sido un año lleno de logros, y ahora ser parte del BIME es un gran paso en mi carrera. Es una oportunidad para mostrarle al mundo lo que estamos haciendo en Chile y colaborar con artistas latinos”, comentó.

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