Naya Fácil se confiesa tras orden de arresto: «No puedo entregarme»

En las últimas horas, Naya Fácil se ha visto en el centro de la noticia, esto luego de que no asistiera a la formalización en su contra en Caldera, por una demanda de la municipalidad, a raíz de un video de 2019, donde se desnuda al interior de la iglesia San Vicente de Paul.

Frente a esto, la conocida influencer terminó con orden de detención, y se ha dedicado a compartir una serie de registros a través de Instagram, donde asegura que no se va a entregar a la justicia y que ha estado pasando de casa en casa para evitar a Carabineros.

Es más, en un video publicado en sus historias, Naya Fácil aseguró que «mucha gente me ha estado diciendo ‘pero Naya entrégate, entrégate’ y la cosa. No me puedo entregar, porque acabo de averiguar con alguien, un abogado que tengo y me está diciendo que si yo en este momento voy a entregarme me van a dejar meses ahí, hasta que se reprograme la otra cuestión (audiencia) que tengo en Caldera, entonces no puedo, que voy a hacer yo ahí encerrada, no puedo y en estas fechas».

«No me creo las cosas que me están pasando, jamás en mi vida pensé que iba a terminar así. Entonces yo no puedo dar mi ubicación, nada ahora, de verdad que tengo que andar oculta porque no puedo chiquillos, no puedo» continuó.

Junto con esto, Naya Fácil escribió para acompañar el video: «No puedo entregarme, si voy me van a dejar encerrada meses hasta que se reprograme, esta es una pesadilla».

La publicación de Naya Fácil

Pero esto no es todo, ya que a los pocos minutos, la chiquilla compartió una foto, en la que aparece desenfocada y con la cara roja, en la que además aprovechó de compartir un mensaje con relación a esta situación.

«Son momentos difíciles mis facilines, espero despertar pronto de esta pesadilla 😔 triste de no estar en mi casa y andar en otros lugares como si fuera una delincuente que no soy, solo cometí un error y pucha que me está costando caro».