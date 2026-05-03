«Escojo seguir en lo que amo…»: Reconocido creador de contenido sorprendió tras revelar su salida de Canal 13

Un rostro del bloque cultural de Canal 13 sorprendió a sus seguidores al comunicar que no continuará en la señal. Se trata de Claudio Retamales, conocido como Claux o Claux7, quien lideró el programa «Chile en los ojos de Claux«.

La noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales, donde explicó que la decisión no tuvo relación con conflictos con el canal, sino con un tema personal y de prioridades. Según contó, mientras el programa estaba al aire, nunca dejó de lado su canal de YouTube. Pero esto, ha hecho que el tiempo no le alcance para ambas cosas.

Reconocido creador de contenido sorprendió tras revelar su salida de Canal 13

A través de sus redes sociales, Claux7 reveló su salida de la televisión: «Finalmente amigos, no continúo en Canal 13. Luego de subir una historia grabando mi último capítulo para la serie, muchas personas la respondieron, pero no me daba a mí para responderles a todos».

«mientras se emitía la serie de ‘Chile en los ojos de Claux’ por Canal 13, yo fui constante en mi canal de YouTube, jamás paré y hasta el día de hoy no he parado de subir videos todos los sábados«, agregó el youtuber.

Es por esto, que explicó el motivo de su renuncia: «Me di cuenta de que a la larga, quizás no ahora, pero quizás en un futuro cercano, en la segunda temporada, iba a tener que parar sí o sí con mi canal de YouTube porque no me iba a dar el tiempo, ni tampoco la energía».

«Es por eso que tuve que decidir si quería seguir en televisión o quería seguir con mi canal de YouTube. Y yo soy lo que soy gracias a mi canal de YouTube», reveló Claux.

Eso sí, fue claro en comentar que su salida no tuvo nada que ver con el canal: «también hago este video para que no piensen que en Canal 13 me dijeron ‘no, no queremos seguir’, ni tampoco me trataron mal. Al contrario. Aprendí muchísimo«.

Por último, Claux dejó una emotiva reflexión: «quizás piensen que soy tonto por no escoger tener mi propio programa en TV, siendo que no soy periodista y se me dio la oportunidad. Pero creo en mí y escojo seguir en lo que amo, que es YouTube«.

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