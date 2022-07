Pamela Díaz asegura que «No he hecho el amor hace mucho tiempo»

En un nuevo capítulo de su programa Sin Editar, Pamela Díaz invitó a Aldo y Rodrigo del Blog del Decorador. Esto con el fin de ayudarla a remodelar su casa, en especial la pieza de su retoña Pascuala, de cinco añitos. Esto con el fin de recuperar su propia habitación.

«Desde hace tres años… No, desde que nació la guagua, que duermo con la Pascu» confesó la Fiera. Tras esto le consultaron cómo lo hacía para mantener relaciones sexuales allí. A lo que ella de inmediato respondió que «En la cama no, no se puede».

Además, Pamela Díaz detalló el problema con la pequeña. «Duermo con la Pascu, entonces nadie se puede quedar a dormir en esa habitación si no es la Pascu. No puedo intimar. Y aparte de eso, duermo con las costillas para la embarrada, como cualquier mamá que duerme todavía con su hija. También tengo un tema que a mí me cuesta dejarla».

Pese a que la comunicadora aseguró que lo que más le importa es recuperar la intimidad de su habitación, de todas formas extrañará a su retoña. «Quiero dormir sola, aunque igual la voy a echar de menos».

«Por favor, necesito sacarla de mi habitación. Necesito estar tranquila, sola. No ven que tengo ya una cara como de destruida (…) No he hecho el amor hace mucho tiempo. Porque en esa habitación no se puede hacer el amor, porque están los niños» lanzó en su fiel estilo Pamela Díaz.

Pamela Díaz y el recuerdo de Jean Philippe Cretton

Cerrando con el tema, salió a la luz uno de los aspectos de la vida de la Fiera más comentados en los paneles de farándula. Pues hace días se está especulando sobre el quiebre con Jean Philippe Cretton. Mientras algunos afirman que ya es definitivo, otros aseguran que solo se dieron un tiempo.

Es en este contexto que, cuando los decoradores acompañaron a Pamela Díaz para ver los cambios que harán en su dormitorio, que vieron un cuadro con un collage de fotos de ella con Jean Philippe Cretton. «Ese me lo regalaron y lo guardé ahí. ¿Cuánto tiempo va a durar? No sé», expresó, antes de pasar a otro tema.