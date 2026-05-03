«Se portaron muy mal»: José Miguel Viñuela reveló desilusión ante sus colegas tras polémico momento del corte de pelo

El animador de TV, José Miguel Viñuela, estuvo como invitado en el más reciente capítulo de Only Friends, programa de conversación de Mega, su ex casa televisiva.

El comunicador repasó su carrera, sus aciertos y sus errores en el capítulo. Y lógicamente, se detuvo en un momento que cambió para siempre su carrera. Aquel episodio en el que le cortó el pelo a un camarógrafo sin su consentimiento.

José Miguel Viñuela desilusionado ante sus colegas

Al respecto, reconoció su error, sin embargo, aseguró que le dieron la espalda. El animador confesó: «Hubo un antes y después en mi vida. Cuando uno ve colegas, que has estado con ellos, comiste con ellos, se sacaban la foto final en equipo… en la tele se da eso y a la hora de los que hubo, ahí te das cuenta cómo mucha gente se desmarca«.

«Sentí que muchos colegas de nosotros, del medio, se portaron muy mal. Hablaban todo el día en el diario como si me conocieran», reveló Viñuela.

En esa misma línea, comentó: «Me desilusioné mucho, cuando pasa este episodio, estuve tres meses en mi casa encerrado, salí del matinal. Veía Twitter y era horroroso«.

«No me dolía lo que la gente pensara de mí, pero sí que compañeros del medio, que me conocían y salían hablando en entrevistas, diciendo ‘cómo denigró a una persona’, y habíamos estado comiendo juntos», agregó Viñuela.

Por otro lado, aseguró que un famoso se contactó con él, para ayudarlo en aquel momento: «Ese animador después se contactó con un diario y me dijo que me iba a prestar ropa«.

«El titular del diario era: ‘Viñuela se equivocó con lo que hizo’. Y el epígrafe decía, ‘pero quiénes somos nosotros para juzgarlo‘», reveló el animador.

Por último, José Miguel Viñuela realizó una última reflexión del caso: «Me di cuenta de que no tenía cuero de chancho para soportar ciertas cosas. Me refugié en mi familia«, cerró.

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