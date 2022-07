Maura Rivera responde con todo a pesada pregunta: «¿Leí bien?»

Por estos días te contamos que Maura Rivera junto a su familia se pegaron unas merecidas vacaciones, ni más ni menos que por el Caribe, compartiendo fotitos desde las Islas Bahamas, Honduras, además de pasear por un crucero con Mark González.

Sin duda que este viaje fue digno para recordar, pero los chiquillos ya están de vuelta en nuestro país. Es por este motivo que la bailarina se ha dado el tiempo de hacer varias sesiones de preguntas y respuestas en Instagram, hasta donde le han llegado algunas particulares consultas.

Una de estas tenía directa relación ni más ni menos que con su esposo. «¿Es verdad que tu marido es machista y mano de guagua?», lanzó un internauta de forma extraña, a lo que Maura Rivera respondió con la misma consulta y con emojis de risas.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que posteriormente otro usuario salió con una pregunta aún más directa sobre su vida personal y que la ex chica Rojo no dudó en salir a responder sin filtro.

Maura Rivera salió a responder sin filtro

«¿Cómo hacen para tener tanta plata sin trabajar? Los admiro… me gusta como disfrutan la vida», consultó un seguidor al parecer de forma inocente, pero a la vez, deslenguada.

La influencer no se quedó con los brazos cruzados ante esa desinformada aseveración, ya que respondió inmediatamente mediante sus historias de Instagram.

«¿Sin trabajar? (¿Leí bien?) Trabajo desde los 14 años, me independice a los 19, nunca he parado de trabajar. Amo lo que hago», comenzó respondiendo Maura Rivera.

Además, la chiquilla también procedió a aclarar la situación respecto al exfutbolista y esposo. «Y Mark trabaja desde los 13 que se dedicó al fútbol, tampoco ha parado. Somos aún jóvenes para no hacer nada en la vida», añadió.

Mientras que también destacó una divertida acotación de otro de sus seguidores. «Solo me río de la gente que cree que la plata cae del cielo. Saludos», reaccionó aquel internauta. Maura Rivera entre risas se sumó a ello y remató el tema diciendo «o dicho vulgarmente que uno cag… plata».