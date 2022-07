Karla Melo deslumbra con destapada sesión de fotos

Más de 850 mil seguidores tiene Karla Melo en su cuenta de Instagram, donde siempre encanta a su público con postales de su día a día, además de mostrar sus próximos proyectos laborales, en especial su naciente carrera en el mundo de la música.

Junto con esto, la actriz nacional saca suspiros al compartir destapadas fotitos en las que deja casi nada a la imaginación. Es en este contexto que durante la jornada del miércoles, el fotógrafo a cargo de la última de estas, compartió un registro con las mejores, mostrando su trabajo.

Al poco tiempo, el video de Karla Melo ya contaba con más de 48 mil me gusta y cientos de mensajes de su público, quienes quedaron sin palabras por lo regia que lucía y no dudaron en llenarla de piropos y felicitaciones por su atrevido look.

«Súper fotos guapísima»; «Q linda es»; «Simplemente hermosa»; «Que es regia»; «Pero que belleeeza»; «Que Preciosidad»; «Eres tan Bonita!»; «Que mujer más hermosa»; «Basta! Basta!….. Que mujer!!!»; «Cosita bien hecha»; «Qué cuerazo que tienes»; «Ctm!!! Diosa máximaaaa» y «Tay de primer corte si» es parte de lo que le escribieron.

Karla Melo en La Gran Noche de la Corazón

Hay que recordar que el pasado viernes, Karla Melo se convirtió en la invitada sorpresa de La Gran Noche de la Corazón, luego de que la chiquilla apareciera en el show de La Combo Tortuga, oportunidad en la que interpretó ‘Te Pido’ junto a su amorcito Dunga.

El vocalista de la banda, se refirió posteriormente a la participación de la cantante en su participación. «Primera vez que cantamos juntos en el escenario. Estábamos nerviosos y esperamos que nos haya salido bien. Estoy feliz de compartir escenario con mi mujer».

Se debe mencionar que previo a su aparición en La Gran Noche de la Corazón, la chiquilla ya había dado pistas de que se venía una sorpresa a través de Instagram.