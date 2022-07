Karen Bejarano se llena de piropos al estrenar nuevo look

Con más de un millón de seguidores cuenta Karen Bejarano en su cuenta de Instagram, donde la chiquilla se dedica constantemente a compartir con sus seguidores; subiendo detalles de su día a día, divertidos videos y fotos que la llenas de piropos.

Es de esta forma que recientemente la cantante sacó aplausos, luego de subir un registro en el que muestra el proceso que pasó para estrenar un nuevo look.

«Y así quedó una, estupenda… Cortamos un poquito, cortamos como tres dedos, oye, harto», comenzó relatando Karen Bejarano a través de una historia. «Pero es lo recomendado, sobre todo cortar cada tres meses. ¡Ay!, es que me quedó soñado, se mueren… Como pelito de guagua y brillante, como una» agregó.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que la ex Mekano, también aprovechó de publicar un divertido video por medio de su Instagram, en el que se ve con más detalle cómo es que llegó a su renovada nueva imagen.

«Cuando cambio de look 🥰😅 Es que mis amigos @carlosyeugenio me hacen sentir rimbombante y pirotécnica 😌Los amo!!», continuó señalando Karen Bejarano.

Obviamente que al poco tiempo, la ex panelista de Mucho Gusto recibió más de 10 mil me gusta y decenas de comentarios por parte de sus seguidores, a quienes le encantó su look, además de felicitarla por su sentido del humor.

«Que color más Bello!!!»; «me encanta!!!»; «Eres hermosa Karen»; «Te ves maravillosa!!»; «Jajajja que bien te sale, bellísimo tu nuevo look»; «bellísima quedaste, me encanta tu humor»; «Jajajajjaja que te salio buena y el pelo hermoso…» y «Quedaste mucho más bella de lo que ya eres» le dejaron.

¿Karen Bejarano a El Discípulo del Chef?

Hace un tiempo CHV confirmó que se viene una nueva temporada de El Discípulo del Chef, pero hasta el momento no han querido revelar los participantes que formarán parte del espacio. Por lo mismo que el panelista de Me Late, Francisco Halzinki se fue de tarro y contó de quienes se tratarían.

Los primeros confirmados para el espacio serían Daniela Castro, Ignacio Román, Leonora Saavedra, César Campos, Tutu Vidaurre, Max Cabezón, Natalia Duco, Gala Caldirola, Rocío Marengo, Kenita Larraín, Carlos Díaz, Camila Ruiz y Allison Ramsey.

Pero tras esto, aseguró que se habían sumado tres nuevas figuras: Karen Bejarano, ganadora de la tercera temporada, Víctor ‘Zafrada’ Díaz, ganador de la segunda y Jacqueline Pardo, quien terminó en el tercer lugar.