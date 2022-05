Gala Caldirola reveló el tierno regalo de su hija en el Día de la Madre

Gala Caldirola, cómo te hemos contado en ocasiones anteriores, es madre de Luz Elif. Su hija de solo cuatro añitos, fruto del amor junto al futbolista de La Roja, Mauricio Isla.

Ella nació en Turquía, cuando el huaso jugaba en club de nombre Fenerbahce; vivió sus primer años de vida en el viejo continente lejos de su familia materna.

En una reciente conversación exclusiva con FM Dos, aseguró que ha sido dificil pero ha tenido la suerte de encontrar amigos que se convirtierion en su familia. Y que además, le han brindado mucho apoyo al igual que los seres queridos de Mauricio Isla.

«No es fácil, pero por suerte siento que lo he logrado, que lo estoy logrando, y que mi hija no tiene ningún tipo de carencia familiar (…) Creo que de momento lo estoy haciendo lo mejor que puedo», aseguró la ex Discípulo del Chef.

Celebración del Día de la Madre

La modelo española compartió muchos videos y fotitos junto a su hija, celebrando este domingo 8 de mayo. El primer registro fue uno muy tierno, donde la pequeña Luz Elif le entregó su regalo.

«Luz sabía que hoy era el día de celebrar a mami y esta mañana me trajo flores y el ‘desayuno’ a la cama», inició Gala Caldirola sobre los esfuerzos de su hija en su día.

Igualmente, la ex chica reality continuó diciendo «daré las gracias cada segundo de mi vida por tenerla a ella (…) Felíz dia mamitas!», complementó con un video corito de Luz Elif y un corazoncito rojo.

En otras historia de su red social aclaró que las flores eran una que ya les habían regalado, pero que «la intención es lo que cuenta!». Además añadir que Luz Elif «es la niña más dulce y cariñosa del mundo! No lo imaginan», agregó.

Aunque en una dedicatoria del Día de la Madre no podría quedar fuera la suya. Es por eso que Gala Caldirola también saludó y dio gracias por tener a su progenitora. «Prontó estarás en Chile con nosotras, María Elena Rodríguez. No sabes lo feliz que me hace mamá», expresó la modelo española a través de su cuenta personal de Instagram.