Iván Cabrera responde a Gala Caldirola por comentarios en su contra

Días atrás te contamos que el polémico quiebre entre Gala Caldirola e Iván Cabrera volvió con todo a la palestra; esto luego de que la española diera una entrevista a Pamela Díaz, donde se mandó unos incendiarios dichos sobre su corto pololeo.

Resulta que la chiquilla afirmó que «La última relación que tuve, si se puede llamar relación. Un amigo con derecho, un pequeño error. Después de una ruptura matrimonial era obvio que iba a elegir mal. Elegí pésimo, me quise sacar las penas y elegí pésimo, lo reconozco».

Hay que recordar que todo iba bien entre los tortolitos, hasta que aparecieron duras acusaciones en contra de Iván Cabrera, las que al poco tiempo se desmintieron. Pero de todas formas Gala optó por terminar con él.

La respuesta de Iván Cabrera

Es en este contexto que ahora el Potro salió a responder a los dichos de Gala Caldirola. «Los comentarios que ella hizo en esta entrevista me dieron un poquito de lata» señaló de acuerdo a lo comentado en Me Late Prime.

Siguiendo por esta línea, continuó «no lata porque sintiera eso específicamente, sino que por cómo yo también fui en la relación, una persona que cuando quiere, quiere, una persona entregada, una persona que dio lo mejor en todo momento».

Junto con esto, Iván reveló que al tiempo de su quiebre pudo hablar con Gala Caldirola. «Tuvimos la oportunidad de conversarlo y quedar claros y en buena onda. Nos ofrecimos disculpas cada uno por su lado y es eso lo importante».

Además, el Potro señaló que «la entrevista que le dio a Pamela Díaz fue dos semanas después de lo ocurrido y ella obviamente me dijo que por estar asustada y con miedo, había dicho lo que dijo».

«Por ende, ya al día de hoy que han pasado meses de lo ocurrido, tener ya buena onda con ella y ningún tipo de problemas es lo que me importa y me interesa. Ella y yo sabemos cómo son las cosas» afirmó Cabrera.

Cerrando el audio que envió, Iván Cabrera comentó que «Lo que piensa la gente y lo que hable la prensa es lo que menos me importa. La situación con ella está super buena onda, no tenemos problemas. Cada uno tomó su camino, pero ya no hay nada malo entre nosotros dos».