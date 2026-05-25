Es oficial: MINEDUC revela fechas de inicio y término de vacaciones de invierno por región

No queda nada para que llegue junio y miles de estudiantes ya esperan la llegada de las vacaciones de invierno. Mientras algunos aprovechan esos días para descansar, muchas familias también comienzan a organizar panoramas y viajes para el receso escolar.

Frente a esto, el Ministerio de Educación (MINEDUC) ya definió el calendario oficial con las fechas de inicio y término de las vacaciones en todo el país. Eso sí, el periodo de descanso no será igual en todas las regiones.

Según informaron, la mayoría de los estudiantes tendrá dos semanas de vacaciones de invierno. Sin embargo, en algunas zonas del país el receso será más extenso debido a factores climáticos y sanitarios.

Desde el MINEDUC explicaron que esta diferencia responde principalmente al aumento de enfermedades respiratorias que suele registrarse durante esta época del año, además de las condiciones meteorológicas que afectan a determinadas regiones.

Por lo mismo, el calendario escolar fue ajustado de manera distinta dependiendo del sector.

De esta forma, las fechas de las vacaciones de invierno variarán según la región donde se encuentre el establecimiento educacional. Por lo que las familias deberán revisar el calendario correspondiente para planificar sus actividades con anticipación.

Fechas de inicio y término de las vacaciones de invierno por región

Arica y Parinacota: vacaciones de invierno entre el 13 y 24 de julio (vuelta a clases el 27 de julio).

Tarapacá: entre el 13 y 24 de julio (vuelta a clases el 27 de julio).

Antofagasta: entre el 6 y 17 de julio (vuelta a clases el 20 de julio).

Atacama: entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio).

Coquimbo: entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio).

Valparaíso: entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio).

Metropolitana: vacaciones entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio).

O’Higgins: entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio).

Maule: entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio).

Ñuble: entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio).

Biobío: vacaciones entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio).

La Araucanía: entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio).

Los Ríos: vacaciones entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio).

Los Lagos: entre el 6 y 17 de julio (vuelta a clases el 20 de julio).

Aysén: entre el 29 de junio y 17 de julio (vuelta a clases el 20 de julio).

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena: vacaciones entre el 29 de junio y 17 de julio (vuelta a clases el 20 de julio).

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