Una impactante confesión realizará esta noche Camilo Huerta en un nuevo capítulo de Vecinos al límite, donde hablará sin filtros sobre el quiebre de su matrimonio con Marité Matus.

En conversación con Karla Constant, el preparador físico abordará el difícil proceso que enfrentó tras el término de su relación, asegurando que la separación ocurrió de manera inesperada y de un momento para otro.

La dura confesión de Camilo Huerta

“Me fui de la casa con lo puesto, estuve tres semanas viviendo en un local donde trabajaba, pensando en que tal vez se podía revertir. Sin cama, sin baño, sin nada”, relatará en el espacio de Canal 13.

Pero uno de los momentos más impactantes de la entrevista llegará cuando Huerta se refiera al profundo deterioro emocional que sufrió tras la ruptura. Según adelantó el programa, el exchico reality confesará que cayó en una fuerte depresión y que incluso perdió las ganas de vivir.

“Me encerré donde mis papás porque no quería estar solo, le había perdido el sentido a la vida. Estuve con depresión, quería que se acabara todo rápido. Le dije a Dios ‘llévate mi vida, no quiero estar más acá’. Perdí las ganas de vivir”, señalará visiblemente afectado.

Además, reconocerá que muchas veces intentó ocultar su dolor. “Todo lo trato de tapar con risas, con alegría, con positivismo… pero de repente estoy reventado por dentro”, admitirá.

En otro pasaje de la conversación, Camilo Huerta también recordará cómo cambió completamente su vida tras el quiebre. “Yo tenía mi casa, mis cosas. Y ver que a los 41 años perdí todo…”, expresará.

Finalmente, insistirá en que Marité Matus conoce lo que realmente ocurrió entre ambos. “Ella sabe perfectamente lo que pasó en esa casa, lo que vivimos nosotros”.

“Me dijeron que nos volviera más la casa, que se acabó todo esto. Y se acabó”, cerrará a través del programa de Canal 13.

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