Daniella Chávez sorprende al aparecer en el cierre de campaña de José Antonio Kast Luego de hacer más que público su apoyo a José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta, Daniella Chávez llegó hasta su cierre de campaña,

Desde el comienzo de las elecciones presidenciales que Daniella Chávez ha mostrado su apoyo por José Antonio Kast; tanto así que la chiquilla incluso afirmó que dejaría libre su OnlyFans por una semana en caso de que pasara a segunda vuelta.

Y aunque ya estaba más que claro que su preferencia era por el candidato del partido Republicano, nadie se imaginaba que la conejita Playboy llegaría hasta el Parque Araucano para participar del cierre de campaña durante la tarde de este jueves.

Pero la cosa no se quedó solo ahí, ya que Daniella se subió al escenario para animar, e incluso entregó algunas palabras. «Nada, ya está todo dicho. Ya todos sabemos que si queremos un país libre, un país… libertad, un país donde podamos salir tranquilos a la calle».

«Un país que nos prometa trabajo para que así nadie más tenga que salir a robar es José Antonio Kast» señaló la modelo de contenido adulto solo unas horas antes de que comenzara el discurso del candidato Republicano.

Por el momento, pocas personas han entregado mensajes políticos sobre el escenario en el cierre de José Antonio Kast. Daniela Chávez fue una de ellas. pic.twitter.com/UQgwBBP7Y3 — Josefina de la Fuente (@josefina_delaf) December 16, 2021

Daniella Chávez tras el cierre de campaña

Como te hemos mencionado, Daniella es más que activa en sus redes sociales, y tras el evento de José Antonio Kast, la chiquilla compartió una serie de mensajes en Twitter donde habló de su vida y las críticas que ha recibido por participar en la campaña.

«Gracias a todos por el tremendo apoyo hoy! Siempre queriendo lo mejor para Chile, solita logré más interacción y alcance que todos los artistas del otro lado.. y dando el apoyo sanita y consciente» escribió en la red social donde incluso llegó a ser lo más comentado.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que Daniella Chávez afirmó que: «Yo me siento orgullosa de ser conejita Playboy, me dio la vida que soñé, a los 24 me gané mi primer millón de dólares por fotos, en 3 años más perdí la cuenta del dinero que llego (sic), ahora a los 31 años y solo puedo disfrutar de mi triunfo personal».