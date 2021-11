¿Se viene el Only Fans gratis? Daniella Chavez celebra triunfo de Kast Luego de que se confirmara el paso a segunda vuelta de José Antonio Kast, Daniella Chavez no dudó en celebrar con todo en redes sociales.

Hace varias semanas que Daniella Chavez está en medio de la noticia, esto luego de que la chiquilla fuera explícita en dar su apoyo a José Antonio Kast de cara a las Elecciones Presidenciales. Tanto así que incluso prometió liberar su Only Fans si es que el candidato del partido Republicano ganaba.

«Si gana mi candidato mi Onlyfans lo dejaré gratis el contenido una semana» señaló en su momento la conejita Playboy a través de Twitter, donde se ha dedicado a entregar sus opiniones sin filtro en relación a la política nacional y sobre todo criticando a Gabriel Boric.

Y finalmente se cumplió el deseo de Daniella, ya que Kast pasó a segunda vuelta como primera mayoría con el 27,91% de los votos; es por lo mismo que son muchos los fanáticos de la chiquilla que están esperando que cumpla con su promesa.

La celebración de Daniella Chavez

Pero previo a referirse a su promesa, la polémica influencer comentó lo que fueron las elecciones de ayer e incluso se dedicó a criticar a CHV por tener durante este lunes como invitado al candidato de Apruebo Dignidad Gabriel Boric.

«Lo terrible de hoy es que matinales dicen: Que Boric debe prometer más seguridad, mejorar programa anti delincuencia, contra el terrorismo para ganar, la tv dando consejo a Boric, cosa que ese candidato nunca ofreció seguridad al país! ¿Ahora podrán ofrecer algo que no les nace ?» es parte de lo que señaló Daniella Chavez en su cuenta de Twitter.

Pero sin duda lo que generó más comentarios, fueron sus dichos en relación al plan de Gobierno de José Antonio Kast, en el cual se plantea terminar con el Ministerio de la Mujer, idea que ha sido profundamente criticada desde ambos lados políticos.

«Estoy segura que con @joseantoniokast las mujeres tendrán más derechos, las dueñas de casa serán prioridad, Todas tendrán oportunidades para emprender, se castigará al abusador, el derecho de una mujer de caminar libre y sin miedo a la delincuencia, llegaremos a casa y sanas!» comenzó escribiendo Daniella.

Junto con lo que escribió: «Se que les importa el Ministerio de Mujer, pero creo el ministerio más grande lo hacemos todas nosotras juntas, y yo estaré ahí de las primeras exigiendo nuestros derechos! Pero mujeres necesitamos caminar sin miedo, libres y llegar a casa para nuestros seres queridos!».

La promesa del Only Fans

Por otro lado Daniella habló de quienes la han criticado en redes, afirmando que: «Yo no he insultado a nadie, solo hice un cometario y recibo muchos insultos de vuelta jajaja la violencia es parte de ellos! Ellos no cambiarán! Piensan que han logrado cambios por la violencia, es su caballo de batalla, si algo no les gusta lo destruyen!».

Y finalmente se refirió a la promesa del Only Fans, señalando: «Aún no se ha ganado, pero dimos un gran paso! Es por eso que si el hashtag #DaniellaChavezOnlyfans es tendencia, hoy mi Onlyfans es libre de suscripción para celebrar y voy a liberar algunos videos así que todos usando el hashtag #DaniellachavezOnlyfans».