Más atenta pa’ la otra: Pamela Díaz «se sacó la cresta» mientras grababa historia "En esa hue, metí la pata", dijo Pamela Díaz después de tropezarse contra un bloque de una vereda. Iba con su hija al colegio.

Algún día tenía que pasar: Este viernes Pamela Díaz protagonizó un divertido chascarro en redes sociales.

Resulta que la chiquilla mientras iniciaba el día junto a su chicoca Pascuala, decidió subir una historia a Instagram.

«Buenos días people, ya partimos el día, no hace tanto frío, pensé que haría más ¿Cierto hija?», alcanzó a decir la chiquilla cuando en un momento se tropieza y cae al suelo.

Rápidamente Pamela sube otra historia confirmando lo ocurrido: «People, me saqué la cresta, pero mal. En esa huevá, metí la pata», señalando el lugar donde ocurrió el hecho.

Pamela toda cocoroca con Jean Phillippe

Ayer Jean Phillipe Cretton subió varias fotitos donde aparece con Pamela Díaz, su actual polola.

«Regaloneando con la Pamela Diaaaaaz», puso el chiquillo a través de Instagram, provocando la reacción inmediata de sus seguidores.

Uno de ellos fue el de Camila Recabarren, quien escribió «😍😍😍😍😍😍😍 ayyyyy es que nose cual me gusta más 😍😍😍😍😍 son tan hermoso por la xuxaaaaaa».

«Lindooooos! 🔥❤️😘», dijo también Rocío Marengo. También se sumó el cantante Ricky Santos, quien les deseó «éxito en el amor hermano 👏🔥».

El ritual de Vanesa Daroch

Pese a los mensajitos de amor, una situación afirmó la tarotista Vanesa Daroch que involucra a la feliz pareja, ya que una persona estaría interesada en Jean Phi.

Mediante el ritual de los palitos de fósforos: El primero representaba a Pamela Díaz, el del medio a Jean Philippe, el tercero permitía saber si existía un supuesto intruso en la relación.

Sobre esto, el escenario ideal era que el fósforo de Jean Philippe se inclinará hacia el de la ‘Fiera’, cosa que finalmente ocurrió. Sin embargo, el tercer fósforo también se inclinó hacia el chiquillo, provocando los gritos de Pamela.

«¿Quéee? Maldito bastardo. Me está cagando», dijo la chiquilla, pero Vanessa se encargó de calmarla.

«Eso significa que hay una tercera persona que está yendo hacia él. Alguien que no lo olvida, no lo deja tranquilo, no quiere dejarlo ir (… ) no puede sacárselo de la cabeza ni olvidarlo», explicó.