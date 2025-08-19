Comediante que triunfó en Viña preocupó a sus seguidores tras fotografía en la clínica: Tuvo que ser operada por delicado estado de salud

Recientemente, Alison Mandel utilizó sus redes sociales para compartir un registro que preocupó a todos sus seguidores.

A través de su Instagram, subió una fotografía donde se le puede apreciar en la clínica. La imagen alertó a sus fanáticos, que no demoraron en consultar por su estado de ánimo.

La ex Club de la Comedia respondió por el mismo medio, detallando que es algo complicado, que incluso tuvo que pasar por el quirófano.

¿Qué le sucedió a Alison Mandel?

Según explicó mediante sus redes, la comediante posee un cálculo, algo que no había revelado anteriormente.

La mujer que triunfó en el Festival de Viña del Mar llegó por un problema a la vesícula, debido a eso se tuvo que operar por la presencia de cálculos en su interior.

Luego de la intervención, posteó «el menú» que le llegó: Sopa, galletas de sosa, jalea y queso fresco.

Fiel a su estilo, bromeó sobre la situación: «Realmente delicioso. Volveré a este restaurante sin duda».

«Se fue mi vesícula con su cálculo grande», bromeó tras la operación.

Sin embargo, se vio tranquila luego de la intervención, posando con una clásica pose de “paz” en la cámara.

Para cerrar, aclaró que todo salió bien y que no surgió ningún inconveniente tras su operación.

